https://ria.ru/20231030/ssha-1906055897.html

Белый дом признал участие США в восстановлении связи в секторе Газа

Белый дом признал участие США в восстановлении связи в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023

Белый дом признал участие США в восстановлении связи в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила появившиеся ранее сообщении об участии Вашингтона в восстановлении связи в секторе Газа, следует из... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T02:16

2023-10-30T02:16

2023-10-30T02:23

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена подтвердила появившиеся ранее сообщении об участии Вашингтона в восстановлении связи в секторе Газа, следует из распространенного заявления. "Работники служб помощи, гражданское население и журналисты нуждались в возможности общаться друг с другом и остальным миром. Наша администрация заботилась об этом, работала над этим и мы рады видеть, что она (связь - ред.) восстановлена", - говорится в сообщении Белого дома, опубликованном в соцсети X. Там подчеркнули, что восстановление связи было критически важным вопросом для Газы. Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщила, что Вашингтон оказал давление на израильские власти для восстановления связи в секторе Газа. В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит наземные маневры на территории сектора Газа. В тот же день палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение услуг связи и интернета в секторе Газа. В воскресенье служба гражданской обороны сектора Газа подтвердила частичное восстановление связи на территории анклава и сообщила, что после этого спасатели стали получать сообщения с просьбами о помощи одновременно из 20 различных мест, которые подверглись бомбардировке. Собеседник Washington Post сообщил, что за отключением связи стояли израильские власти. Газета также отмечала, что власти Израиля не объяснили американским коллегам, почему отключили связь в секторе Газа в пятницу перед расширением наземных операций. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/gaza-1906055528.html

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в мире, сша, израиль, сектор газа, палестина, джо байден, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году