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Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2023
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе
Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Спорного в Донбассе, рассказал РИА Новости один из РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:17
2023-10-30T16:17
2023-10-30T16:17
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Спорного в Донбассе, рассказал РИА Новости один из участников штурма с позывным "Стап". "Обстановка у Спорного горячая. Вот взяли опорник, трое украинцев – 200-х (убитых), один – 300-й (раненый – ред.)", - рассказал российский боец. Он уточнил, что украинская армия после того, как российские бойцы зашли в опорный пункт, стала наносить удары по данному району, несмотря на то, что там еще оставался боец ВСУ. По словам "Стапа", раненого украинского бойца удалось спасти. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
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в мире, донбасс, россия, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе
Боец "Стап": ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Спорного в Донбассе