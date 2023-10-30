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Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906212533.html
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2023
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе
Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Спорного в Донбассе, рассказал РИА Новости один из РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:17
2023-10-30T16:17
специальная военная операция на украине
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клещеевка
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Спорного в Донбассе, рассказал РИА Новости один из участников штурма с позывным "Стап". "Обстановка у Спорного горячая. Вот взяли опорник, трое украинцев – 200-х (убитых), один – 300-й (раненый – ред.)", - рассказал российский боец. Он уточнил, что украинская армия после того, как российские бойцы зашли в опорный пункт, стала наносить удары по данному району, несмотря на то, что там еще оставался боец ВСУ. По словам "Стапа", раненого украинского бойца удалось спасти. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906174729.html
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в мире, донбасс, россия, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Спорного в Донбассе

Боец "Стап": ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Спорного в Донбассе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Спорного в Донбассе, рассказал РИА Новости один из участников штурма с позывным "Стап".
«
"Обстановка у Спорного горячая. Вот взяли опорник, трое украинцев – 200-х (убитых), один – 300-й (раненый – ред.)", - рассказал российский боец.
Он уточнил, что украинская армия после того, как российские бойцы зашли в опорный пункт, стала наносить удары по данному району, несмотря на то, что там еще оставался боец ВСУ. По словам "Стапа", раненого украинского бойца удалось спасти.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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