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На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 30.10.2023 (обновлено: 14:25 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906163353.html
На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ
На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 90 человек, российскими подразделениями отражены 9 атак противника, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:13
2023-10-30T14:25
специальная военная операция на украине
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украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 90 человек, российскими подразделениями отражены 9 атак противника, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области."Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
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киев, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ

МО: на Купянском направлении отразили девять атак, ВСУ потеряли до 90 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 90 человек, российскими подразделениями отражены 9 атак противника, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
"Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 октября, 14:51
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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