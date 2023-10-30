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На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ

На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023

На Купянском направлении отразили девять атак ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 90 человек, российскими подразделениями отражены 9 атак противника, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:13

2023-10-30T14:13

2023-10-30T14:25

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 90 человек, российскими подразделениями отражены 9 атак противника, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области."Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.

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киев, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины