https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906163216.html

Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении

Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.10.2023

Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:13

2023-10-30T14:13

2023-10-30T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 285 военных и 8 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

киев

россия

донецкая народная республика

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безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика