https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906163216.html
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.10.2023
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:13
2023-10-30T14:13
2023-10-30T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_57972275dfdda86b291d680c3f3806de.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 285 военных и 8 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
киев
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении
МО: Киев потерял до 285 военных и технику на Донецком направлении