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Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 30.10.2023 (обновлено: 14:18 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906163216.html
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.10.2023
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:13
2023-10-30T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 285 военных и 8 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
киев
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безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Киев потерял до 285 военных на Донецком направлении

МО: Киев потерял до 285 военных и технику на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 285 военных и 8 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Марьинки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 октября, 14:51
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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