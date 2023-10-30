Рейтинг@Mail.ru
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 30.10.2023 (обновлено: 07:23 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906068752.html
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 30.10.2023
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки
Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на артемовском участке фронта в ДНР, в распоряжении РИА Новости есть кадры удара... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:33
2023-10-30T07:23
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на артемовском участке фронта в ДНР, в распоряжении РИА Новости есть кадры удара по живой силе ВСУ, который нанес российский добровольческий корпус. По словам российских военных, группа украинских боевиков предприняла попытку продвинуться по лесополосе. Оператор беспилотника определил место передвижения противника, и по его координатам был отправлен дрон-камикадзе. На видео зафиксирован удар по украинским военным. Минобороны России сообщило в воскресенье, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 украинских военных в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906066450.html
клещеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клещеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки

В районе Клещеевки дрон-камикадзе добровольцев поразил боевую позицию ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на артемовском участке фронта в ДНР, в распоряжении РИА Новости есть кадры удара по живой силе ВСУ, который нанес российский добровольческий корпус.
По словам российских военных, группа украинских боевиков предприняла попытку продвинуться по лесополосе. Оператор беспилотника определил место передвижения противника, и по его координатам был отправлен дрон-камикадзе.
На видео зафиксирован удар по украинским военным.
Минобороны России сообщило в воскресенье, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 украинских военных в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала