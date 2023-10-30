https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906068752.html
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 30.10.2023
Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки
Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на артемовском участке фронта в ДНР, в распоряжении РИА Новости есть кадры удара... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:33
2023-10-30T06:33
2023-10-30T07:23
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на артемовском участке фронта в ДНР, в распоряжении РИА Новости есть кадры удара по живой силе ВСУ, который нанес российский добровольческий корпус. По словам российских военных, группа украинских боевиков предприняла попытку продвинуться по лесополосе. Оператор беспилотника определил место передвижения противника, и по его координатам был отправлен дрон-камикадзе. На видео зафиксирован удар по украинским военным. Минобороны России сообщило в воскресенье, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 украинских военных в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.
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Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки
В районе Клещеевки дрон-камикадзе добровольцев поразил боевую позицию ВСУ