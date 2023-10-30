https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906068752.html

Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки

Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 30.10.2023

Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки

Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на артемовском участке фронта в ДНР, в распоряжении РИА Новости есть кадры удара... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:33

2023-10-30T06:33

2023-10-30T07:23

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на артемовском участке фронта в ДНР, в распоряжении РИА Новости есть кадры удара по живой силе ВСУ, который нанес российский добровольческий корпус. По словам российских военных, группа украинских боевиков предприняла попытку продвинуться по лесополосе. Оператор беспилотника определил место передвижения противника, и по его координатам был отправлен дрон-камикадзе. На видео зафиксирован удар по украинским военным. Минобороны России сообщило в воскресенье, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 украинских военных в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.

https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906066450.html

клещеевка

донецкая народная республика

россия

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клещеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность