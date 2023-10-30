https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906066450.html
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой - РИА Новости, 30.10.2023
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
Украинские военные под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, готовят позиции к зимней обороне, рассказал РИА Новости боец спецназа... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:02
2023-10-30T06:02
2023-10-30T06:02
специальная военная операция на украине
клещеевка
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
АРТЕМОВСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, готовят позиции к зимней обороне, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" с позывным "Ворон" Южной группировки войск. "Сегодня ночью нашими наблюдательными постами с линии боевого соприкосновения с самых передовых позиций было доложено, что был обнаружен противник и производил какие-то работы. Утром произвели разведку данного участка, было обнаружено, что противник возвел инженерные заграждения в виде колючей проволоки примерно длиной около 200 метров", - рассказал боец. Собеседник агентства предположил, что противник готовит боевые позиции к зимней обороне. "Сегодня весь день работали по данному участку арторудиями, расчетами FPV (дрон-камикадзе – ред.), данное заграждение нам никак не мешает работать, только наоборот проявляется интерес к работе", - добавил "Ворон".
https://ria.ru/20231030/podderzhka-1906060174.html
клещеевка
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещеевка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
Боец: ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой на Артемовском участке