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Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906066450.html
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой - РИА Новости, 30.10.2023
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
Украинские военные под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, готовят позиции к зимней обороне, рассказал РИА Новости боец спецназа... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:02
2023-10-30T06:02
специальная военная операция на украине
клещеевка
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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украина
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АРТЕМОВСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, готовят позиции к зимней обороне, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" с позывным "Ворон" Южной группировки войск. "Сегодня ночью нашими наблюдательными постами с линии боевого соприкосновения с самых передовых позиций было доложено, что был обнаружен противник и производил какие-то работы. Утром произвели разведку данного участка, было обнаружено, что противник возвел инженерные заграждения в виде колючей проволоки примерно длиной около 200 метров", - рассказал боец. Собеседник агентства предположил, что противник готовит боевые позиции к зимней обороне. "Сегодня весь день работали по данному участку арторудиями, расчетами FPV (дрон-камикадзе – ред.), данное заграждение нам никак не мешает работать, только наоборот проявляется интерес к работе", - добавил "Ворон".
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клещеевка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой

Боец: ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой на Артемовском участке

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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АРТЕМОВСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, готовят позиции к зимней обороне, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" с позывным "Ворон" Южной группировки войск.
«
"Сегодня ночью нашими наблюдательными постами с линии боевого соприкосновения с самых передовых позиций было доложено, что был обнаружен противник и производил какие-то работы. Утром произвели разведку данного участка, было обнаружено, что противник возвел инженерные заграждения в виде колючей проволоки примерно длиной около 200 метров", - рассказал боец.
Собеседник агентства предположил, что противник готовит боевые позиции к зимней обороне.
"Сегодня весь день работали по данному участку арторудиями, расчетами FPV (дрон-камикадзе – ред.), данное заграждение нам никак не мешает работать, только наоборот проявляется интерес к работе", - добавил "Ворон".
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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