https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906066450.html

Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой

Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой - РИА Новости, 30.10.2023

Боец рассказал, как ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой

Украинские военные под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, готовят позиции к зимней обороне, рассказал РИА Новости боец спецназа... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:02

2023-10-30T06:02

2023-10-30T06:02

специальная военная операция на украине

клещеевка

безопасность

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АРТЕМОВСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, готовят позиции к зимней обороне, рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" с позывным "Ворон" Южной группировки войск. "Сегодня ночью нашими наблюдательными постами с линии боевого соприкосновения с самых передовых позиций было доложено, что был обнаружен противник и производил какие-то работы. Утром произвели разведку данного участка, было обнаружено, что противник возвел инженерные заграждения в виде колючей проволоки примерно длиной около 200 метров", - рассказал боец. Собеседник агентства предположил, что противник готовит боевые позиции к зимней обороне. "Сегодня весь день работали по данному участку арторудиями, расчетами FPV (дрон-камикадзе – ред.), данное заграждение нам никак не мешает работать, только наоборот проявляется интерес к работе", - добавил "Ворон".

https://ria.ru/20231030/podderzhka-1906060174.html

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клещеевка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина