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Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.10.2023
Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отбили атаку штурмовиков ВСУ на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:02
2023-10-30T05:02
2023-10-30T09:25
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вадим астафьев
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные отбили атаку штурмовиков ВСУ на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Нанесено огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силе противника в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки", — сказал он.По словам Астафьева, в этих боях противник потерял около 110 солдат. Кроме того, российские войска уничтожили две боевые бронированные машины, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметровую американскую гаубицу M777 и минометы калибра 82 и 120 миллиметров.Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, уничтожили беспилотники R18, FPV и "Валькирия" в районах Золотаревки, Нырково и Троицкого в ДНР, добавил собеседник агентстваПо информации Минобороны, за предыдущие сутки общие потери ВСУ составили порядка 570 военнослужащих, 31 единицу техники и 44 беспилотника.
https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906061927.html
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клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ, противник потерял до 110 военных