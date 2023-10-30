https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906062834.html

Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.10.2023

Группировка войск "Юг" отбила атаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отбили атаку штурмовиков ВСУ на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:02

2023-10-30T05:02

2023-10-30T09:25

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные отбили атаку штурмовиков ВСУ на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Нанесено огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силе противника в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки", — сказал он.По словам Астафьева, в этих боях противник потерял около 110 солдат. Кроме того, российские войска уничтожили две боевые бронированные машины, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметровую американскую гаубицу M777 и минометы калибра 82 и 120 миллиметров.Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, уничтожили беспилотники R18, FPV и "Валькирия" в районах Золотаревки, Нырково и Троицкого в ДНР, добавил собеседник агентстваПо информации Минобороны, за предыдущие сутки общие потери ВСУ составили порядка 570 военнослужащих, 31 единицу техники и 44 беспилотника.

https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906061927.html

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клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность