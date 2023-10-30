https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906057272.html

В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров

В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров - РИА Новости, 30.10.2023

В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров

В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов, сообщил РИА Новости начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T03:03

2023-10-30T03:03

2023-10-30T03:12

специальная военная операция на украине

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южный военный округ

вооруженные силы рф

технологии

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ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов, сообщил РИА Новости начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным "Сотый"."На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования", — отметил собеседник агентства.По его словам, в этом подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы."Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <...> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника", — добавил "Сотый".Как рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел", его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона — либо "камикадзе", либо "со сбросом" — создается свой индивидуальный инженерный боеприпас."У нас здесь изготавливаются поражающие элементы, естественно, все они взвешиваются, как и сам боеприпас, чтобы под каждый дрон подошел вес. <...> У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших "птичек". Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы (приспособление, которое подрывает заряд с пульта управления)", — пояснил он."Ангел" отметил, что никто не забывает свои навыки. Пока нет боевых задач, бойцы "летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки", заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905920597.html

https://ria.ru/20231029/plen-1905919460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, южный военный округ, вооруженные силы рф, технологии