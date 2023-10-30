https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906057272.html
В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров
В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров - РИА Новости, 30.10.2023
В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров
В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов, сообщил РИА Новости начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:03
2023-10-30T03:03
2023-10-30T03:12
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ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов, сообщил РИА Новости начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным "Сотый"."На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования", — отметил собеседник агентства.По его словам, в этом подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы."Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <...> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника", — добавил "Сотый".Как рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел", его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона — либо "камикадзе", либо "со сбросом" — создается свой индивидуальный инженерный боеприпас."У нас здесь изготавливаются поражающие элементы, естественно, все они взвешиваются, как и сам боеприпас, чтобы под каждый дрон подошел вес. <...> У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших "птичек". Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы (приспособление, которое подрывает заряд с пульта управления)", — пояснил он."Ангел" отметил, что никто не забывает свои навыки. Пока нет боевых задач, бойцы "летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки", заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905920597.html
https://ria.ru/20231029/plen-1905919460.html
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безопасность, южный военный округ, вооруженные силы рф, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Южный военный округ, Вооруженные силы РФ, Технологии
В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров
В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров
ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов, сообщил РИА Новости начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным "Сотый".
«
"На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в этом подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы.
"Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <...> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника", — добавил "Сотый".
Как рассказал заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел", его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона — либо "камикадзе", либо "со сбросом" — создается свой индивидуальный инженерный боеприпас.
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"У нас здесь изготавливаются поражающие элементы, естественно, все они взвешиваются, как и сам боеприпас, чтобы под каждый дрон подошел вес. <...> У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших "птичек". Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы (приспособление, которое подрывает заряд с пульта управления)", — пояснил он.
"Ангел" отметил, что никто не забывает свои навыки. Пока нет боевых задач, бойцы "летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки", заключил собеседник агентства.
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