https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906291425.html

Путин предложил участникам совещания обсудить права людей и безопасность

Путин предложил участникам совещания обсудить права людей и безопасность - РИА Новости, 30.10.2023

Путин предложил участникам совещания обсудить права людей и безопасность

Президент России Владимир Путин предложил участникам совещания по ситуации в Дагестане обсудить соблюдение прав граждан, темы безопасности и межнационального... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:19

2023-10-30T21:19

2023-10-30T21:55

владимир путин

россия

политика

в мире

ближний восток

пророк мухаммед

дамир мухетдинов

беспорядки в аэропорту махачкалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам совещания по ситуации в Дагестане обсудить соблюдение прав граждан, темы безопасности и межнационального согласия с учетом внешних угроз."По вопросам обеспечения законности и правопорядка в России, поговорим о защите прав наших граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе, с учетом внешних угроз", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Республике Дагестан.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива - предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906292782.html

https://ria.ru/20231030/russia-1906291948.html

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, политика, в мире, ближний восток, пророк мухаммед, дамир мухетдинов, беспорядки в аэропорту махачкалы