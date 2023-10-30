https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906291425.html
Путин предложил участникам совещания обсудить права людей и безопасность
Путин предложил участникам совещания обсудить права людей и безопасность - РИА Новости, 30.10.2023
Путин предложил участникам совещания обсудить права людей и безопасность
Президент России Владимир Путин предложил участникам совещания по ситуации в Дагестане обсудить соблюдение прав граждан, темы безопасности и межнационального... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:19
2023-10-30T21:19
2023-10-30T21:55
владимир путин
россия
политика
в мире
ближний восток
пророк мухаммед
дамир мухетдинов
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам совещания по ситуации в Дагестане обсудить соблюдение прав граждан, темы безопасности и межнационального согласия с учетом внешних угроз."По вопросам обеспечения законности и правопорядка в России, поговорим о защите прав наших граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе, с учетом внешних угроз", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Республике Дагестан.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива - предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906292782.html
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владимир путин, россия, политика, в мире, ближний восток, пророк мухаммед, дамир мухетдинов, беспорядки в аэропорту махачкалы
Владимир Путин, Россия, Политика, В мире, Ближний Восток, Пророк Мухаммед, Дамир Мухетдинов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Путин предложил участникам совещания обсудить права людей и безопасность
Путин на совещании предложил обсудить права людей и межнациональное согласие
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам совещания по ситуации в Дагестане обсудить соблюдение прав граждан, темы безопасности и межнационального согласия с учетом внешних угроз.
"По вопросам обеспечения законности и правопорядка в России, поговорим о защите прав наших граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе, с учетом внешних угроз", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Республике Дагестан.
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива - предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда
, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.
Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов
сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке
в многонациональную и многоконфессиональную Россию
. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.
Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.
Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин