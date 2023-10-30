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Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом
Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом - РИА Новости, 30.10.2023
Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом
Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом в области искусственного интеллекта, робототехники и фундаментальных наук, сообщает... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:53
2023-10-30T18:53
2023-10-30T18:53
республика татарстан
малайзия
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КАЗАНЬ, 30 окт – РИА Новости. Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом в области искусственного интеллекта, робототехники и фундаментальных наук, сообщает министерство образования и науки Татарстана. Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, помощник, ректоры и проректоры вузов республики побывали с рабочей поездкой в Малайзии. В частности, состоялась встреча с министром высшего образования страны. "В ходе встречи малайзийская сторона выразила заинтересованность в развитии образовательных программ с Казанским федеральным университетом и совместных научных исследований с вузом в области искусственного интеллекта, робототехники и фундаментальных наук", - говорится в сообщении. По итогам встречи Казанский федеральный университет подписал четыре соглашения с вузами Малайзии. Это соглашение о намерениях с Технологическим университетом Малайзии, соглашения о намерениях и об обмене студентами с Исламским научным университетом Малайзии, соглашение о сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским университетом технологий и инноваций. Также прошли встречи с представителями Университета Малайя, Технологического университета MARA и Международного исламского университета. Руководство вузов выразило желание сотрудничать с Татарстаном в рамках обмена студентами, в сфере исламского банкинга и индустрии халяль.
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малайзия, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Малайзия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом
Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом в ИИ
КАЗАНЬ, 30 окт – РИА Новости. Вузы Малайзии будут сотрудничать с Казанским федеральным университетом в области искусственного интеллекта, робототехники и фундаментальных наук, сообщает министерство образования и науки Татарстана.
Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, помощник, ректоры и проректоры вузов республики побывали с рабочей поездкой в Малайзии. В частности, состоялась встреча с министром высшего образования страны.
"В ходе встречи малайзийская сторона выразила заинтересованность в развитии образовательных программ с Казанским федеральным университетом и совместных научных исследований с вузом в области искусственного интеллекта, робототехники и фундаментальных наук", - говорится в сообщении.
По итогам встречи Казанский федеральный университет подписал четыре соглашения с вузами Малайзии. Это соглашение о намерениях с Технологическим университетом Малайзии, соглашения о намерениях и об обмене студентами с Исламским научным университетом Малайзии, соглашение о сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским университетом технологий и инноваций.
Также прошли встречи с представителями Университета Малайя, Технологического университета MARA и Международного исламского университета. Руководство вузов выразило желание сотрудничать с Татарстаном в рамках обмена студентами, в сфере исламского банкинга и индустрии халяль.
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