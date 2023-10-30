https://ria.ru/20231030/sotrudnichestvo-1906067084.html

Шойгу рассказал о военном сотрудничестве со странами АТР

Шойгу рассказал о военном сотрудничестве со странами АТР - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу рассказал о военном сотрудничестве со странами АТР

Россия настроена продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая поставки боевой... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:11

2023-10-30T06:11

2023-10-30T11:31

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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Россия настроена продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая поставки боевой техники и совместные учения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. "Настроены на продолжение военного и военно-технического сотрудничества с заинтересованными государствами, включая поставки и обслуживание военной техники, подготовку кадров, совместные учения, заходы кораблей и проведение других профильных мероприятий", - сказал Шойгу, отметив, что события, происходящие в мире, потребовали от России корректировки её внешнеполитических приоритетов, и особое место среди них занимает АТР, с государствами которого в силу географического положения РФ "традиционно поддерживает тесные связи". При этом он подчеркнул, что деятельность в сфере ВТС и в военной области с государствами региона "осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными нормами и не направлена против третьих стран". Шойгу отметил, что Россия предпринимает "последовательные шаги по наращиванию сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии, подавляющее большинство которых не присоединилось к антироссийским санкциям, несмотря на жёсткое давление со стороны США и их сателлитов". Он назвал важным делом укрепление практической составляющей в работе сформированных вокруг АСЕАН многосторонних площадок, подчеркнув, что "Россия уже внесла значительный вклад в антитеррористическую кооперацию в рамках Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс") в 2020-2023 годах". В конце сентября, напомнил Шойгу, в сопредседательстве с Мьянмой на российском Дальнем Востоке успешно проведено международное антитеррористическое учение с участием воинских контингентов 12-ти стран "СМОА плюс". "В нём были задействованы 643 военнослужащих из Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, России, Таиланда и Филиппин. Отказались участвовать Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Южная Корея и Япония", - сказал Шойгу. Он отметил готовность "и дальше развивать партнерство в качестве сопредседателя экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию в 2024-2027 годах совместно с Лаосом". Шойгу заявил также, что российская сторона выступает "против попыток прозападного лагеря "СМОА плюс" отойти от практической направленности работы механизма и политизировать его повестку дня, навязывая правозащитную, гендерную и иные непрофильные проблематики". "Считаем необходимым, отметить всё более очевидную роль Шанхайской организации сотрудничества в формировании справедливого многополярного миропорядка, основанного на принципах единой и неделимой безопасности и уважения многообразия культур", - сказал он. Министр обороны России подчеркнул, что усилия ШОС "по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, а также по обеспечению информационной безопасности служат поддержанию региональной стабильности". Он полагает, что "повышению оперативного потенциала ШОС в противодействии нарастающим многоуровневым вызовам и угрозам способствуют совместные военные учения "Мирная миссия", проводимые на регулярной основе, начиная с 2005 года".

https://ria.ru/20231030/dialog-1906066195.html

https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html

https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html

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сша

мьянма

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в мире, россия, сша, сергей шойгу, шос, мьянма