Рейтинг@Mail.ru
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/siriya-1906298146.html
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
Два истребителя F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:09
2023-10-30T22:09
в мире
израиль
f-16
голанские высоты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два истребителя F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Тридцатого октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Дераа. Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/siriya-1906056366.html
израиль
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, f-16, голанские высоты
В мире, Израиль, F-16, Голанские высоты
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии

ЦПВС: два истребителя F-16 ВВС Израиля ударили по объектам в Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 ВВС Израиля
Истребитель F-16 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два истребителя F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Тридцатого октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Дераа. Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии
Вчера, 02:36
 
В миреИзраильF-16Голанские высоты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала