https://ria.ru/20231030/siriya-1906298146.html

Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии

Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023

Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии

Два истребителя F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:09

2023-10-30T22:09

2023-10-30T22:09

в мире

израиль

f-16

голанские высоты

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два истребителя F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Тридцатого октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Дераа. Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231030/siriya-1906056366.html

израиль

голанские высоты

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в мире, израиль, f-16, голанские высоты