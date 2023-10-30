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Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
Два истребителя F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:09
2023-10-30T22:09
2023-10-30T22:09
в мире
израиль
f-16
голанские высоты
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два истребителя F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Тридцатого октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Дераа. Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/siriya-1906056366.html
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в мире, израиль, f-16, голанские высоты
В мире, Израиль, F-16, Голанские высоты
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
ЦПВС: два истребителя F-16 ВВС Израиля ударили по объектам в Сирии