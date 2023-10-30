https://ria.ru/20231030/shvetsiya-1906195449.html
Судно "Марко Поло" второй раз подряд село на мель у берегов Швеции
Судно "Марко Поло" второй раз подряд село на мель у берегов Швеции - РИА Новости, 30.10.2023
Судно "Марко Поло" второй раз подряд село на мель у берегов Швеции
Пассажирское судно "Марко Поло" вновь село на мель у берегов Швеции, произошла новая утечка топлива, сообщила газета Aftonbladet. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:36
2023-10-30T15:36
2023-10-30T15:36
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пассажирское судно "Марко Поло" вновь село на мель у берегов Швеции, произошла новая утечка топлива, сообщила газета Aftonbladet. 22 октября пассажирское судно "Марко Поло" компании TT-Line село на мель в заливе Пукавик у побережья Блекинге на юге Швеции. На борту находились более 70 пассажиров, все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось. Aftonbladet сообщала, что топливо, утекшее с "Марко Поло", достигло берегов королевства, местные власти сообщили, что разлив может иметь разрушительные последствия для природы, окружающей среды и экономики. Также сообщалось, что из-за утечки могут погибнуть тысячи птиц. "Новая посадка на мель судна "Марко Поло" произошла в воскресенье во второй половине дня. В связи с этим снова начало течь топливо в бухте Хане", - сообщает издание. Газета также сообщает, что продолжаются работы по ликвидации предыдущей утечки в километре от нового места происшествия.
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в мире, швеция
Судно "Марко Поло" второй раз подряд село на мель у берегов Швеции
Судно второй раз подряд село на мель у берегов Швеции, произошла утечка топлива
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Пассажирское судно "Марко Поло" вновь село на мель у берегов Швеции, произошла новая утечка топлива, сообщила газета Aftonbladet
.
22 октября пассажирское судно "Марко Поло" компании TT-Line село на мель в заливе Пукавик у побережья Блекинге на юге Швеции. На борту находились более 70 пассажиров, все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось. Aftonbladet сообщала, что топливо, утекшее с "Марко Поло", достигло берегов королевства, местные власти сообщили, что разлив может иметь разрушительные последствия для природы, окружающей среды и экономики. Также сообщалось, что из-за утечки могут погибнуть тысячи птиц.
"Новая посадка на мель судна "Марко Поло" произошла в воскресенье во второй половине дня. В связи с этим снова начало течь топливо в бухте Хане", - сообщает издание.
Газета также сообщает, что продолжаются работы по ликвидации предыдущей утечки в километре от нового места происшествия.
Тысячи птиц могут умереть из-за утечки топлива в Балтийском море, пишут СМИ