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Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 30.10.2023 (обновлено: 09:22 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906064434.html
Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ
Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ
Российские войска методично выполняют поставленные задачи спецоперации, а украинская армия несет значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:23
2023-10-30T09:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Российские войска методично выполняют поставленные задачи спецоперации, а украинская армия несет значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.&quot;Российские вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей&quot;, — сказал он.Министр подчеркнул, что за время широко разрекламированного контрнаступления Украина понесла огромные потери."Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", — отметил Шойгу.По его словам, Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения"."Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне", — добавил глава оборонного ведомства.Тем не менее, отметил он, Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Для формирования справедливого и многополярного миропорядка нужно объединить усилия всех заинтересованных стран, подчеркнул Шойгу."При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", — заключил он.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине с 29 по 31 октября. Организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
https://ria.ru/20231030/ssha-1906065570.html
https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html
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Шойгу о ситуации в зоне СВО
Российские войска методично выполняют поставленные задачи в спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.
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украина, россия, киев, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ

Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тыс. человек и около 600 танков

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Российские войска методично выполняют поставленные задачи спецоперации, а украинская армия несет значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.
«

"Российские вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей", — сказал он.

Министр подчеркнул, что за время широко разрекламированного контрнаступления Украина понесла огромные потери.
"Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", — отметил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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По его словам, Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения".
«
"Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне", — добавил глава оборонного ведомства.
Тем не менее, отметил он, Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Для формирования справедливого и многополярного миропорядка нужно объединить усилия всех заинтересованных стран, подчеркнул Шойгу.
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"При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", — заключил он.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине с 29 по 31 октября. Организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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