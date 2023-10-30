https://ria.ru/20231030/shoygu-1906064434.html

Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ

Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ

Российские войска методично выполняют поставленные задачи спецоперации, а украинская армия несет значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:23

2023-10-30T05:23

2023-10-30T09:22

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Российские войска методично выполняют поставленные задачи спецоперации, а украинская армия несет значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме."Российские вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей", — сказал он.Министр подчеркнул, что за время широко разрекламированного контрнаступления Украина понесла огромные потери."Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", — отметил Шойгу.По его словам, Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения"."Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне", — добавил глава оборонного ведомства.Тем не менее, отметил он, Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Для формирования справедливого и многополярного миропорядка нужно объединить усилия всех заинтересованных стран, подчеркнул Шойгу."При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", — заключил он.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине с 29 по 31 октября. Организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. В форуме традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/ssha-1906065570.html

https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html

https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о ситуации в зоне СВО Российские войска методично выполняют поставленные задачи в спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме. 2023-10-30T05:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, киев, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность