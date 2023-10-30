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Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение - РИА Новости, 30.10.2023
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05:13 30.10.2023 (обновлено: 05:49 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063882.html
Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение
Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение
Линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:13
2023-10-30T05:49
в мире
россия
сергей шойгу
нато
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности. "Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", - сказал он. По его словам, "США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению". "Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов", - отметил Шойгу."Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России "стратегического поражения", плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063452.html
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в мире, россия, сергей шойгу, нато
В мире, Россия, Сергей Шойгу, НАТО
Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение

Шойгу: линия Запада на обострение несет угрозу столкновения ядерных держав

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности.
«
"Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", - сказал он.
По его словам, "США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению".
"Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов", - отметил Шойгу.
"Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России "стратегического поражения", плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", - добавил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу рассказал, как Запад использует Украину
05:07
 
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