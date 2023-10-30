https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063882.html

Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение

Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу рассказал, к чем приведет линия Запада на обострение

Линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:13

2023-10-30T05:13

2023-10-30T05:49

в мире

россия

сергей шойгу

нато

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности. "Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", - сказал он. По его словам, "США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению". "Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов", - отметил Шойгу."Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России "стратегического поражения", плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063452.html

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в мире, россия, сергей шойгу, нато