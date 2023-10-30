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Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом - РИА Новости, 30.10.2023
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03:16 30.10.2023 (обновлено: 04:26 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/shoygu-1906058332.html
Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл Пекин с рабочим визитом для участия в десятом Пекинском Сяншаньском форуме, передает Telegram-канал Минобороны. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:16
2023-10-30T04:26
пекин
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китай
сергей шойгу
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл Пекин с рабочим визитом для участия в десятом Пекинском Сяншаньском форуме, передает Telegram-канал Минобороны."Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности"", — говорится в публикации.Уточняется, что в форуме участвуют представители высшего руководства, главы министерств обороны и ведущие эксперты государств Азиатско-Тихоокеанского региона и нескольких стран Европы.Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. Последний раз в очном формате мероприятие состоялось в 2019 году.
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пекин, россия, китай, сергей шойгу, в мире
Пекин, Россия, Китай, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

МО: Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл Пекин с рабочим визитом для участия в десятом Пекинском Сяншаньском форуме, передает Telegram-канал Минобороны.
"Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности"", — говорится в публикации.
Уточняется, что в форуме участвуют представители высшего руководства, главы министерств обороны и ведущие эксперты государств Азиатско-Тихоокеанского региона и нескольких стран Европы.
Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. Последний раз в очном формате мероприятие состоялось в 2019 году.
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