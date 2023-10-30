https://ria.ru/20231030/shoygu-1906058332.html

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл Пекин с рабочим визитом для участия в десятом Пекинском Сяншаньском форуме, передает Telegram-канал Минобороны. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T03:16

2023-10-30T03:16

2023-10-30T04:26

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл Пекин с рабочим визитом для участия в десятом Пекинском Сяншаньском форуме, передает Telegram-канал Минобороны."Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности"", — говорится в публикации.Уточняется, что в форуме участвуют представители высшего руководства, главы министерств обороны и ведущие эксперты государств Азиатско-Тихоокеанского региона и нескольких стран Европы.Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. Последний раз в очном формате мероприятие состоялось в 2019 году.

https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904764879.html

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пекин, россия, китай, сергей шойгу, в мире