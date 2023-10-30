https://ria.ru/20231030/shkola-1906186651.html

В Астрахани открыли школу жен и матерей участников спецоперации

В Астрахани открыли школу жен и матерей участников спецоперации - РИА Новости, 30.10.2023

В Астрахани открыли школу жен и матерей участников спецоперации

Школу жен и матерей участников спецоперации, где с женщинами работают опытные психологи, открыли в Астрахани, сообщает министерство здравоохранения Астраханской РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:23

2023-10-30T15:23

2023-10-30T15:23

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астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Школу жен и матерей участников спецоперации, где с женщинами работают опытные психологи, открыли в Астрахани, сообщает министерство здравоохранения Астраханской области. Школа создана на базе филиала фонда "Защитники Отечества" при поддержке регионального правительства. "В школе с женщинами работают опытные психологи, которые помогают справиться с тревожностью и стабилизировать эмоциональное состояние. Участницы знакомятся со спецификой, симптомами психологической травматизации, узнают особенности семейного взаимодействия, способы помощи близкому человеку", - говорится в сообщении. На сегодняшний день в фонд к куратору и психологам обратились порядка 300 участников спецоперации и членов их семей. Вопросы об оказании высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации и лекарственного обеспечения решаются оперативно, отметили в министерстве. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905088386.html

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астрахань

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россия, астрахань, астраханская область, нато