https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906167989.html
При атаке ВСУ на Севастополь пострадал мужчина
При атаке ВСУ на Севастополь пострадал мужчина - РИА Новости, 30.10.2023
При атаке ВСУ на Севастополь пострадал мужчина
Мужчина пострадал из-за атаки украинских войск на Севастополь, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, сообщил в Telegram губернатор... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:27
2023-10-30T14:27
2023-10-30T14:32
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Мужчина пострадал из-за атаки украинских войск на Севастополь, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. Воздушную тревогу в городе объявили днем, она продлилась более часа, работала ПВО. Предварительно, сбиты две воздушные цели, сообщал Развожаев. Минобороны РФ заявило о пресечении попытки атаки киевского режима восемью Storm Shadow по объектам в Крыму, все ракеты были сбиты. "Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Там пострадал мужчина 57 лет, у него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы. Кроме того, обломки упали на территории школы №27 на Северной стороне. "Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях (сейчас каникулы, уроков нет), спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, осколки упали на приусадебном участке, там потушили небольшое возгорание травы. Также осколки обнаружены в одном из дворов на улице Мищенко, а в районе Хуторского проезда ими пробило шифер на крыше дома. "На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. Возгорания нет. В районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, по предварительным данным, упали осколки сбитых воздушных целей", - подчеркнул губернатор и призвал доверять официальной информации, а также не пренебрегать мерами безопасности при воздушной тревоге.
https://ria.ru/20231030/svo-1906164455.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Севастополь пострадал мужчина
Развожаев: мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости.
Мужчина пострадал из-за атаки украинских войск на Севастополь, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, сообщил в Telegram
губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в городе объявили днем, она продлилась более часа, работала ПВО. Предварительно, сбиты две воздушные цели, сообщал Развожаев. Минобороны РФ заявило о пресечении попытки атаки киевского режима восемью Storm Shadow по объектам в Крыму, все ракеты были сбиты.
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
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"Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Там пострадал мужчина 57 лет, у него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы. Кроме того, обломки упали на территории школы №27 на Северной стороне.
"Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях (сейчас каникулы, уроков нет), спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, осколки упали на приусадебном участке, там потушили небольшое возгорание травы. Также осколки обнаружены в одном из дворов на улице Мищенко, а в районе Хуторского проезда ими пробило шифер на крыше дома.
"На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. Возгорания нет. В районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, по предварительным данным, упали осколки сбитых воздушных целей", - подчеркнул губернатор и призвал доверять официальной информации, а также не пренебрегать мерами безопасности при воздушной тревоге.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.10.2023