https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906148365.html

В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги

В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги - РИА Новости, 30.10.2023

В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги

В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:27

2023-10-30T13:27

2023-10-30T13:27

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Тревога была объявлена в городе в 12.22 мск. Вскоре власти сообщили о работе ПВО. "Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20231028/krym-1905771504.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия