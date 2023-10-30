https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906148365.html
В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги
В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги - РИА Новости, 30.10.2023
В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги
В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:27
2023-10-30T13:27
2023-10-30T13:27
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Тревога была объявлена в городе в 12.22 мск. Вскоре власти сообщили о работе ПВО. "Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20231028/krym-1905771504.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги
Развожаев: в Севастополе военные применили дымовую маскировку в районе бухты