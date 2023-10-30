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Над Севастополем, предварительно, сбили две воздушные цели
Над Севастополем, предварительно, сбили две воздушные цели - РИА Новости, 30.10.2023
Над Севастополем, предварительно, сбили две воздушные цели
Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:20
2023-10-30T13:20
2023-10-30T14:16
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", —написал он.Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не покидать укрытий.В понедельник в 12:22 мск в городе объявили воздушную тревогу. После этого власти сообщили о работе систем ПВО.
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россия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев
Над Севастополем, предварительно, сбили две воздушные цели
Развожаев: военные сбили над Севастополем две воздушные цели