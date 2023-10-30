https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906147002.html

Над Севастополем, предварительно, сбили две воздушные цели

Над Севастополем, предварительно, сбили две воздушные цели - РИА Новости, 30.10.2023

Над Севастополем, предварительно, сбили две воздушные цели

Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:20

2023-10-30T13:20

2023-10-30T14:16

специальная военная операция на украине

россия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", —написал он.Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не покидать укрытий.В понедельник в 12:22 мск в городе объявили воздушную тревогу. После этого власти сообщили о работе систем ПВО.

россия

севастополь

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2023

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россия, севастополь, михаил развожаев