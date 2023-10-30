https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906081037.html

В Севастополе восстановили работу морского пассажирского транспорта

В Севастополе восстановили работу морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 30.10.2023

В Севастополе восстановили работу морского пассажирского транспорта

Рейд в Севастопольских бухтах открыт, катера и паромы возобновили движение, сообщили власти города в Telegram. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:14

2023-10-30T09:14

2023-10-30T09:14

севастополь

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Рейд в Севастопольских бухтах открыт, катера и паромы возобновили движение, сообщили власти города в Telegram. Катера и паром утром в понедельник не работали в бухтах Севастополя. "Уважаемые пассажиры. Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

https://ria.ru/20231030/most-1906074871.html

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севастополь, россия, общество