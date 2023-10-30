https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906077055.html
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки - РИА Новости, 30.10.2023
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки
Дымовую завесу для маскировки применили военные утром в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:47
2023-10-30T08:47
2023-10-30T08:47
севастополь
михаил развожаев
россия
черное море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Дымовую завесу для маскировки применили военные утром в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - сообщил Развожаев, отметив, что дым безопасен для людей. В Севастополе движение катеров и паромов в Севастопольской бухте приостановлено. Ранее Минобороны России сообщило об обнаружении двух украинских безэкипажных катеров в Черном море, по району обнаружения было нанесено огневое поражение.
https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906061927.html
севастополь
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия, черное море, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Черное море, Безопасность
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки
Развожаев: в бухтах Севастополя военные применили дымовую завесу для маскировки