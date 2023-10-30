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В Севастополе флот применил табельные средства маскировки - РИА Новости, 30.10.2023
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08:47 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906077055.html
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки - РИА Новости, 30.10.2023
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки
Дымовую завесу для маскировки применили военные утром в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:47
2023-10-30T08:47
севастополь
михаил развожаев
россия
черное море
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Дымовую завесу для маскировки применили военные утром в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - сообщил Развожаев, отметив, что дым безопасен для людей. В Севастополе движение катеров и паромов в Севастопольской бухте приостановлено. Ранее Минобороны России сообщило об обнаружении двух украинских безэкипажных катеров в Черном море, по району обнаружения было нанесено огневое поражение.
https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906061927.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев, россия, черное море, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Черное море, Безопасность
В Севастополе флот применил табельные средства маскировки

Развожаев: в бухтах Севастополя военные применили дымовую завесу для маскировки

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Дымовую завесу для маскировки применили военные утром в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - сообщил Развожаев, отметив, что дым безопасен для людей.
В Севастополе движение катеров и паромов в Севастопольской бухте приостановлено.
Ранее Минобороны России сообщило об обнаружении двух украинских безэкипажных катеров в Черном море, по району обнаружения было нанесено огневое поражение.
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СевастопольМихаил РазвожаевРоссияЧерное мореБезопасность
 
 
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