https://ria.ru/20231030/sevastopol-1906077055.html

В Севастополе флот применил табельные средства маскировки

В Севастополе флот применил табельные средства маскировки - РИА Новости, 30.10.2023

В Севастополе флот применил табельные средства маскировки

Дымовую завесу для маскировки применили военные утром в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:47

2023-10-30T08:47

2023-10-30T08:47

севастополь

михаил развожаев

россия

черное море

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Дымовую завесу для маскировки применили военные утром в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - сообщил Развожаев, отметив, что дым безопасен для людей. В Севастополе движение катеров и паромов в Севастопольской бухте приостановлено. Ранее Минобороны России сообщило об обнаружении двух украинских безэкипажных катеров в Черном море, по району обнаружения было нанесено огневое поражение.

https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906061927.html

севастополь

россия

черное море

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севастополь, михаил развожаев, россия, черное море, безопасность