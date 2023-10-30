https://ria.ru/20231030/serbiya-1906290193.html
Правительство Сербии предложило Вучичу распустить парламент
Правительство Сербии предложило Вучичу распустить парламент - РИА Новости, 30.10.2023
Правительство Сербии предложило Вучичу распустить парламент
Правительство Сербии направило президенту страны Александру Вучичу официальное предложение назначить дату проведения выборов в Скупщину (однопалатный парламент) РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:12
2023-10-30T21:12
2023-10-30T21:12
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сербия
белград (город)
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 30 окт - РИА Новости. Правительство Сербии направило президенту страны Александру Вучичу официальное предложение назначить дату проведения выборов в Скупщину (однопалатный парламент) республики. Президент Сербии ранее сообщил, что во второй половине этой недели планирует назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов на 17 декабря, вместе с ними пройдут и муниципальные выборы, а также волеизъявление в автономном крае Воеводина. "Правительство республики Сербия направило сегодня обоснованное предложение президенту республики распустить Народную Скупщину и назначить дату выборов народных депутатов", - сообщила пресс-служба кабмина. Отмечается, что волеизъявление о котором просила оппозиция еще 11 сентября, "обеспечит большую степень демократичности, снижение напряжения между различными сторонами общества", и поможет свободному выражению мнений о дальнейшем продвижении европейских ценностей. "Также члены правительства приняли на заседании решения о роспуске скупщины города Белграда и формировании временного органа города Белграда, такие же решения приняты и в отношении еще 64 городов и органов местного самоуправления Сербии", - говорится в сообщении. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в конце мая был избран председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), после того как президент Сербии ушел в отставку с поста лидера партии, но остался ее членом. С прихода к власти в СПП в 2012 году парламентские выборы в среднем проводятся в Сербии раз в два года, целый четырехлетний мандат кабмин отработал только в 2016-2020 годах. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября 2022 года. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в Скупщине, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.
https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html
https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Правительство Сербии предложило Вучичу распустить парламент
Правительство Сербии предложило Вучичу распустить парламент и назначить выборов
БЕЛГРАД, 30 окт - РИА Новости. Правительство Сербии направило президенту страны Александру Вучичу официальное предложение назначить дату проведения выборов в Скупщину (однопалатный парламент) республики.
Президент Сербии ранее сообщил, что во второй половине этой недели планирует назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов на 17 декабря, вместе с ними пройдут и муниципальные выборы, а также волеизъявление в автономном крае Воеводина.
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России
"Правительство республики Сербия направило сегодня обоснованное предложение президенту республики распустить Народную Скупщину и назначить дату выборов народных депутатов", - сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что волеизъявление о котором просила оппозиция еще 11 сентября, "обеспечит большую степень демократичности, снижение напряжения между различными сторонами общества", и поможет свободному выражению мнений о дальнейшем продвижении европейских ценностей.
"Также члены правительства приняли на заседании решения о роспуске скупщины города Белграда
и формировании временного органа города Белграда, такие же решения приняты и в отношении еще 64 городов и органов местного самоуправления Сербии", - говорится в сообщении.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич
в конце мая был избран председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)
, после того как президент Сербии ушел в отставку с поста лидера партии, но остался ее членом. С прихода к власти в СПП в 2012 году парламентские выборы в среднем проводятся в Сербии раз в два года, целый четырехлетний мандат кабмин отработал только в 2016-2020 годах.
Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич
26 октября 2022 года. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в Скупщине, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам СПС
, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич
занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.
Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада