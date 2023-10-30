https://ria.ru/20231030/schelkovo-1906257726.html

Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя

Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя - РИА Новости, 30.10.2023

Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя

Спикер Госдумы Вячеслав Володин наградит пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в Щелково, на пленарном заседании 31 октября почетной грамотой... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:01

2023-10-30T18:01

2023-10-30T18:01

щелково

вячеслав володин

происшествия

госдума рф

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин наградит пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в Щелково, на пленарном заседании 31 октября почетной грамотой Госдумы "за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему", рассказал журналистам источник в ГД. "В начале пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин наградит Михаила Макарова из подмосковного Щелково почетной грамотой Госдумы "за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему". 23 октября 72-летний пенсионер задержал грабителя, выхватившего у ребенка мобильный телефон", - сообщил источник. В Щелково 23 октября мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Макаров, неподалеку копавшийся в своей "Оке", быстро среагировал и поставил подножку пробегавшему мимо злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Впоследствии глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину. На вопрос корреспондента РИА Новости, какое авто он бы хотел, пенсионер ответил, что "какую-нибудь по типу "Нивы".

https://ria.ru/20231027/televizor-1905659656.html

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Кирилл Волков

щелково, вячеслав володин, происшествия, госдума рф, московская область (подмосковье)