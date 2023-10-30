Рейтинг@Mail.ru
Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/schelkovo-1906257726.html
Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя
Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя - РИА Новости, 30.10.2023
Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя
Спикер Госдумы Вячеслав Володин наградит пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в Щелково, на пленарном заседании 31 октября почетной грамотой... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:01
2023-10-30T18:01
щелково
вячеслав володин
происшествия
госдума рф
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905153826_0:3:1548:874_1920x0_80_0_0_849af507d3059eeb6e7f0e962c8be817.png
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин наградит пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в Щелково, на пленарном заседании 31 октября почетной грамотой Госдумы "за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему", рассказал журналистам источник в ГД. "В начале пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин наградит Михаила Макарова из подмосковного Щелково почетной грамотой Госдумы "за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему". 23 октября 72-летний пенсионер задержал грабителя, выхватившего у ребенка мобильный телефон", - сообщил источник. В Щелково 23 октября мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Макаров, неподалеку копавшийся в своей "Оке", быстро среагировал и поставил подножку пробегавшему мимо злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Впоследствии глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину. На вопрос корреспондента РИА Новости, какое авто он бы хотел, пенсионер ответил, что "какую-нибудь по типу "Нивы".
https://ria.ru/20231027/televizor-1905659656.html
щелково
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905153826_0:0:1166:874_1920x0_80_0_0_c63895d09d696cf44953f95e731cfdf9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
щелково, вячеслав володин, происшествия, госдума рф, московская область (подмосковье)
Щелково, Вячеслав Володин, Происшествия, Госдума РФ, Московская область (Подмосковье)
Володин 31 октября наградит пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя

Володин вручит пенсионеру из Щелково, задержавшему грабителя, почетную грамоту

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон у ребенка в Щелково
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон у ребенка в Щелково
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон у ребенка в Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин наградит пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в Щелково, на пленарном заседании 31 октября почетной грамотой Госдумы "за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему", рассказал журналистам источник в ГД.
"В начале пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин наградит Михаила Макарова из подмосковного Щелково почетной грамотой Госдумы "за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему". 23 октября 72-летний пенсионер задержал грабителя, выхватившего у ребенка мобильный телефон", - сообщил источник.
В Щелково 23 октября мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Макаров, неподалеку копавшийся в своей "Оке", быстро среагировал и поставил подножку пробегавшему мимо злоумышленнику, а потом не дал ему уйти.
Впоследствии глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил Макарову сертификат на новую отечественную машину. На вопрос корреспондента РИА Новости, какое авто он бы хотел, пенсионер ответил, что "какую-нибудь по типу "Нивы".
Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков и житель Щелково Михаил Макаров - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Подмосковный главк МВД подарил задержавшему грабителя пенсионеру телевизор
27 октября, 15:20
 
ЩелковоВячеслав ВолодинПроисшествияГосдума РФМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала