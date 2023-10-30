https://ria.ru/20231030/russia-1906291948.html
Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин
Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023
Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин
Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:23
2023-10-30T21:23
2023-10-30T23:13
россия
владимир путин
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авдеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4070b098e3f592f25da2a04c6d7269af.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя", - сказал Путин на совещании."Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы - Россия - и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе", - добавил президент."Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которое поощряет Запад, — сражается сейчас на фронте под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю — это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина - взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа", - сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
россия
палестина
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_21e967d27c92dcb1013104e9c4b21775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авдеевка
Россия, Владимир Путин, В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авдеевка
Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин
Путин: РФ сражается за будущее и принципы справедливого мироустройства