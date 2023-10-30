https://ria.ru/20231030/russia-1906291948.html

Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин

Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023

Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, заявил Путин

Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:23

2023-10-30T21:23

2023-10-30T23:13

россия

владимир путин

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авдеевка

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя", - сказал Путин на совещании."Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы - Россия - и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе", - добавил президент."Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которое поощряет Запад, — сражается сейчас на фронте под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю — это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина - взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа", - сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

россия

палестина

авдеевка

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россия, владимир путин, в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авдеевка