https://ria.ru/20231030/rubli-1906146223.html

В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей

В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей - РИА Новости, 30.10.2023

В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей

Большинство кредитных организаций в РФ заинтересовано в процессе токенизации безналичных денег в банках (ТБДБ), поскольку они видят в этом преимущества перед... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:16

2023-10-30T13:16

2023-10-30T13:16

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/44/1488004496_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3a1a12b0fb96f669e2e3a31fb364c73a.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство кредитных организаций в РФ заинтересовано в процессе токенизации безналичных денег в банках (ТБДБ), поскольку они видят в этом преимущества перед иными формами безналичных расчетов, говорится в материалах Ассоциации банков Росси (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости. Центральный банк России в сентябре опубликовал доклад про токенизацию безналичных денег. Регулятор представил три базовые модели токенизации, то есть цифровой "маркировки" всех операций. "Большинство респондентов (73%) заинтересованы в продвижении ТБДБ и отмечают преимущества ТБДБ по сравнению с существующими формами безналичных расчетов", - следует из опроса АБР, в котором приняли участие 18 банков, в том числе четыре системно значимых. При этом, по мнению 56% опрошенных, для такого продвижения необходима разработка Банком России концепции оптовой модели цифровых денег, а в основу ее архитектуры следует положить "Модель единой платформы регулятора". Также ряд кредитных организаций отметил целесообразность проработки вопроса о применении токенизированных безналичных денег при проведении трансграничных расчетов и автоматизации условий сделок с помощью смарт-контрактов. Кроме того, больше трети банков высказалась за необходимость учета результатов тестирования цифрового рубля при разработке новой технологии токенизации безналичных денег. А наиболее значимыми рисками токенизации безналичных рублей наряду с проблемой информационной безопасности участники опроса назвали риски, связанный с уязвимостями токена, а также возможность потери анонимности и конфиденциальности операций с применением этих технологий.

https://ria.ru/20231012/sber-1902239544.html

https://ria.ru/20230906/platy-1894490483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия