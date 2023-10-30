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В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей - РИА Новости, 30.10.2023
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13:16 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/rubli-1906146223.html
В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей
В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей - РИА Новости, 30.10.2023
В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей
Большинство кредитных организаций в РФ заинтересовано в процессе токенизации безналичных денег в банках (ТБДБ), поскольку они видят в этом преимущества перед... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:16
2023-10-30T13:16
экономика
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство кредитных организаций в РФ заинтересовано в процессе токенизации безналичных денег в банках (ТБДБ), поскольку они видят в этом преимущества перед иными формами безналичных расчетов, говорится в материалах Ассоциации банков Росси (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости. Центральный банк России в сентябре опубликовал доклад про токенизацию безналичных денег. Регулятор представил три базовые модели токенизации, то есть цифровой "маркировки" всех операций. "Большинство респондентов (73%) заинтересованы в продвижении ТБДБ и отмечают преимущества ТБДБ по сравнению с существующими формами безналичных расчетов", - следует из опроса АБР, в котором приняли участие 18 банков, в том числе четыре системно значимых. При этом, по мнению 56% опрошенных, для такого продвижения необходима разработка Банком России концепции оптовой модели цифровых денег, а в основу ее архитектуры следует положить "Модель единой платформы регулятора". Также ряд кредитных организаций отметил целесообразность проработки вопроса о применении токенизированных безналичных денег при проведении трансграничных расчетов и автоматизации условий сделок с помощью смарт-контрактов. Кроме того, больше трети банков высказалась за необходимость учета результатов тестирования цифрового рубля при разработке новой технологии токенизации безналичных денег. А наиболее значимыми рисками токенизации безналичных рублей наряду с проблемой информационной безопасности участники опроса назвали риски, связанный с уязвимостями токена, а также возможность потери анонимности и конфиденциальности операций с применением этих технологий.
https://ria.ru/20231012/sber-1902239544.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В АБР заявили о желании большинства российских банков токенизации рублей

АБР: большинство банков в России хочет токенизации рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство кредитных организаций в РФ заинтересовано в процессе токенизации безналичных денег в банках (ТБДБ), поскольку они видят в этом преимущества перед иными формами безналичных расчетов, говорится в материалах Ассоциации банков Росси (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости.
Центральный банк России в сентябре опубликовал доклад про токенизацию безналичных денег. Регулятор представил три базовые модели токенизации, то есть цифровой "маркировки" всех операций.
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"Большинство респондентов (73%) заинтересованы в продвижении ТБДБ и отмечают преимущества ТБДБ по сравнению с существующими формами безналичных расчетов", - следует из опроса АБР, в котором приняли участие 18 банков, в том числе четыре системно значимых.
При этом, по мнению 56% опрошенных, для такого продвижения необходима разработка Банком России концепции оптовой модели цифровых денег, а в основу ее архитектуры следует положить "Модель единой платформы регулятора".
Также ряд кредитных организаций отметил целесообразность проработки вопроса о применении токенизированных безналичных денег при проведении трансграничных расчетов и автоматизации условий сделок с помощью смарт-контрактов.
Кроме того, больше трети банков высказалась за необходимость учета результатов тестирования цифрового рубля при разработке новой технологии токенизации безналичных денег. А наиболее значимыми рисками токенизации безналичных рублей наряду с проблемой информационной безопасности участники опроса назвали риски, связанный с уязвимостями токена, а также возможность потери анонимности и конфиденциальности операций с применением этих технологий.
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