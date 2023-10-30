https://ria.ru/20231030/rosaviatsiya-1906053111.html
Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после инцидента в Махачкале
Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после инцидента в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после инцидента в Махачкале
Росавиация в Telegram-канале напомнила руководителям авиакомпаний о необходимости соблюдения прав пассажиров в связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T01:35
2023-10-30T01:35
2023-10-30T01:36
общество
россия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Росавиация в Telegram-канале напомнила руководителям авиакомпаний о необходимости соблюдения прав пассажиров в связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы. "В связи с временным закрытием аэропорта Махачкала на прием воздушных судов обратили внимание руководителей авиакомпаний на необходимость информирования пассажиров об изменении расписания рейсов в столицу Дагестана", - говорится в сообщении ведомства. Также Росавиация попросила усилить работу колл-центров для пассажиров, вылетающих из Махачкалы или прилетающих в город. Кроме того, авиакомпании-перевозчики должны не допускать скопления пассажиров в аэропортах отправления. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до - предварительно - 02.59 6 ноября, воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906051513.html
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общество, россия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Общество, Россия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после инцидента в Махачкале
Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после инцидента в Махачкале