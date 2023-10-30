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РИА Новости стало лидером рейтинга видимости среди сайтов СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
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18:27 30.10.2023 (обновлено: 20:29 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ria_novosti-1906261155.html
РИА Новости стало лидером рейтинга видимости среди сайтов СМИ
РИА Новости стало лидером рейтинга видимости среди сайтов СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
РИА Новости стало лидером рейтинга видимости среди сайтов СМИ
Портал РИА Новости стал лидером поискового рейтинга видимости медийных сайтов за 2023 год по версии компании "Ашманов и партнеры". Видимость сайта — ключевая... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:27
2023-10-30T20:29
новости агентства
риа новости
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Портал РИА Новости стал лидером поискового рейтинга видимости медийных сайтов за 2023 год по версии компании "Ашманов и партнеры". Видимость сайта — ключевая метрика при оценке поискового продвижения и определяется как процент запросов, по которым страницы сайта находятся в топ-10 выдачи поисковиков."РИА Новости лидировало в поиске среди медийных сайтов в "Яндексе" и Google на протяжении 2023 года. Это означает, что большая часть аудитории поисковых систем при запросах, связанных с новостями, видела его на первых строчках", — отметили в компании.По данным компании "Ашманов и партнеры", средний индекс видимости сайта РИА Новости составляет 93,62 процента для поисковиков на персональных компьютерах и 84,77 процента на смартфонах. По показателю видимости можно судить об успешности проводимых технической командой портала работ по его продвижению (SEO)."Ашманов и партнеры" — российская компания, специализирующаяся в области информационных технологий, интернет-маркетинга и разработки интеллектуальных программных продуктов. Постоянно отслеживает динамику видимости сайтов в 15 отраслях и составляет открытый рейтинг того, какие сайты являются наиболее привлекательными для пользователей с точки зрения поисковых систем.
https://ria.ru/20231002/short-list-1899989630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, риа новости, россия
Новости агентства, РИА Новости, Россия

РИА Новости стало лидером рейтинга видимости среди сайтов СМИ

© РИА НовостиЛоготип агентства РИА Новости
Логотип агентства РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Портал РИА Новости стал лидером поискового рейтинга видимости медийных сайтов за 2023 год по версии компании "Ашманов и партнеры". Видимость сайта — ключевая метрика при оценке поискового продвижения и определяется как процент запросов, по которым страницы сайта находятся в топ-10 выдачи поисковиков.
"РИА Новости лидировало в поиске среди медийных сайтов в "Яндексе" и Google на протяжении 2023 года. Это означает, что большая часть аудитории поисковых систем при запросах, связанных с новостями, видела его на первых строчках", — отметили в компании.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке"
2 октября, 15:56
По данным компании "Ашманов и партнеры", средний индекс видимости сайта РИА Новости составляет 93,62 процента для поисковиков на персональных компьютерах и 84,77 процента на смартфонах. По показателю видимости можно судить об успешности проводимых технической командой портала работ по его продвижению (SEO).
"Ашманов и партнеры" — российская компания, специализирующаяся в области информационных технологий, интернет-маркетинга и разработки интеллектуальных программных продуктов. Постоянно отслеживает динамику видимости сайтов в 15 отраслях и составляет открытый рейтинг того, какие сайты являются наиболее привлекательными для пользователей с точки зрения поисковых систем.
 
Новости агентстваРИА НовостиРоссия
 
 
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