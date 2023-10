https://ria.ru/20231030/reyting-1906281143.html

Россия заняла первое место в рейтинге американского журнала по уровню армии

2023-10-30T20:18

2023-10-30T20:18

2023-10-30T22:07

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире, свидетельствуют данные рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием U.S. News & World Report.В статье указано, что мощь армий отдельных государств оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга "Лучшие страны по версии U.S. News" и подкатегории "Сила".Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.При этом в общем рейтинге лучших стран мира Россия заняла 37-е место из 87. Тройку лучших стран по версии U.S. News составляют Швейцария, Канада и Швеция. Украина же — на 68-м месте.Рейтинг составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру, проводившегося с 17 марта по 12 июня. Его авторы определили набор из 73 атрибутов — терминов, которые можно использовать для описания страны и которые также имеют отношение к успеху государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией.

