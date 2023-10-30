Россия заняла первое место в рейтинге американского журнала по уровню армии
ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала U.S. News
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире, свидетельствуют данные рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием U.S. News & World Report.
В статье указано, что мощь армий отдельных государств оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга "Лучшие страны по версии U.S. News" и подкатегории "Сила".
Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.
При этом в общем рейтинге лучших стран мира Россия заняла 37-е место из 87. Тройку лучших стран по версии U.S. News составляют Швейцария, Канада и Швеция. Украина же — на 68-м месте.
Рейтинг составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру, проводившегося с 17 марта по 12 июня. Его авторы определили набор из 73 атрибутов — терминов, которые можно использовать для описания страны и которые также имеют отношение к успеху государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией.