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Россия заняла первое место в рейтинге американского журнала по уровню армии - РИА Новости, 30.10.2023
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20:18 30.10.2023 (обновлено: 22:07 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/reyting-1906281143.html
Россия заняла первое место в рейтинге американского журнала по уровню армии
Россия заняла первое место в рейтинге американского журнала по уровню армии - РИА Новости, 30.10.2023
Россия заняла первое место в рейтинге американского журнала по уровню армии
Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире, свидетельствуют данные рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:18
2023-10-30T22:07
россия
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире, свидетельствуют данные рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием U.S. News &amp; World Report.В статье указано, что мощь армий отдельных государств оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга "Лучшие страны по версии U.S. News" и подкатегории "Сила".Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.При этом в общем рейтинге лучших стран мира Россия заняла 37-е место из 87. Тройку лучших стран по версии U.S. News составляют Швейцария, Канада и Швеция. Украина же — на 68-м месте.Рейтинг составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру, проводившегося с 17 марта по 12 июня. Его авторы определили набор из 73 атрибутов — терминов, которые можно использовать для описания страны и которые также имеют отношение к успеху государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина, сша
Россия, В мире, Украина, США
Россия заняла первое место в рейтинге американского журнала по уровню армии

ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала U.S. News

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире, свидетельствуют данные рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием U.S. News & World Report.
В статье указано, что мощь армий отдельных государств оценивалась на основе ответов респондентов глобального опроса. Это качество учитывалось при составлении общего рейтинга "Лучшие страны по версии U.S. News" и подкатегории "Сила".
Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье — Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой — Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.
При этом в общем рейтинге лучших стран мира Россия заняла 37-е место из 87. Тройку лучших стран по версии U.S. News составляют Швейцария, Канада и Швеция. Украина же — на 68-м месте.
Рейтинг составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру, проводившегося с 17 марта по 12 июня. Его авторы определили набор из 73 атрибутов — терминов, которые можно использовать для описания страны и которые также имеют отношение к успеху государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенные организаторами опроса атрибуты с той или иной нацией.
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