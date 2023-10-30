https://ria.ru/20231030/putin-1906292612.html

Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин

Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023

Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин

Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:27

2023-10-30T21:27

2023-10-30T22:09

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин."Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в республике Дагестан.

https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин