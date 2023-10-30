https://ria.ru/20231030/putin-1906292612.html
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин
Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:27
2023-10-30T21:27
2023-10-30T22:09
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин."Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в республике Дагестан.
https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html
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россия, владимир путин
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин
Путин: чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию
НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в республике Дагестан.
Путин рассказал, что составляет основу государственности России