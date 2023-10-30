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Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023
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21:27 30.10.2023 (обновлено: 22:09 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/putin-1906292612.html
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин
Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:27
2023-10-30T22:09
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин."Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в республике Дагестан.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию, заявил Путин

Путин: чем сильнее Россия, тем успешнее она отстаивает свою позицию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в республике Дагестан.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных конфессий России. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин рассказал, что составляет основу государственности России
25 октября, 21:05
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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