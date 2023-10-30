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Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:18
2023-10-30T21:18
2023-10-30T21:32
ближний восток
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке."Поговорим, конечно, и о ситуации на Ближнем Востоке и по вопросам обеспечения законности и правопорядка в России", - сообщил Путин, открывая совещание, где будут обсуждаться попытки Запада расколоть российское общество.Кроме того, президент сообщил, что на совещании участники поговорят "о защите прав российских граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учётом внешних угроз".
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ближний восток, владимир путин, россия
Ближний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке
НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке.
"Поговорим, конечно, и о ситуации на Ближнем Востоке и по вопросам обеспечения законности и правопорядка в России", - сообщил Путин, открывая совещание, где будут обсуждаться попытки Запада расколоть российское общество.
Кроме того, президент сообщил, что на совещании участники поговорят "о защите прав российских граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учётом внешних угроз".