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Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023
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21:18 30.10.2023 (обновлено: 21:32 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/putin-1906291091.html
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:18
2023-10-30T21:32
ближний восток
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке."Поговорим, конечно, и о ситуации на Ближнем Востоке и по вопросам обеспечения законности и правопорядка в России", - сообщил Путин, открывая совещание, где будут обсуждаться попытки Запада расколоть российское общество.Кроме того, президент сообщил, что на совещании участники поговорят "о защите прав российских граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учётом внешних угроз".
ближний восток
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ближний восток, владимир путин, россия
Ближний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке

Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на совещании речь пойдет и о Ближнем Востоке.
"Поговорим, конечно, и о ситуации на Ближнем Востоке и по вопросам обеспечения законности и правопорядка в России", - сообщил Путин, открывая совещание, где будут обсуждаться попытки Запада расколоть российское общество.
Кроме того, президент сообщил, что на совещании участники поговорят "о защите прав российских граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учётом внешних угроз".
 
Ближний ВостокВладимир ПутинРоссия
 
 
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