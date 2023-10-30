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Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
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21:16 30.10.2023 (обновлено: 23:39 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/putin-1906170992.html
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале
Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:16
2023-10-30T23:39
владимир путин
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале.
махачкала
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5
4.7
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353
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LIVE: Путин на совещании по ситуации в Махачкале
LIVE: Путин на совещании по ситуации в Махачкале
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владимир путин, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, россия, видео, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Владимир Путин, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале
Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале.
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Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале

Читать ria.ru в
Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале.
 
Владимир ПутинМахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыПроисшествияРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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