https://ria.ru/20231030/putin-1906170992.html
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале
Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:16
2023-10-30T21:16
2023-10-30T23:39
владимир путин
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале.
махачкала
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании по ситуации в Махачкале
LIVE: Путин на совещании по ситуации в Махачкале
2023-10-30T21:16
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PT11M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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владимир путин, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, россия, видео, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Владимир Путин, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале
Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале.
2023-10-30T21:16
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PT11M54S
Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале.
Владимир ПутинМахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыПроисшествияРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году