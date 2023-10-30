https://ria.ru/20231030/putin-1906170992.html

Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале

Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023

Владимир Путин проводит совещание, посвященное событиям в Махачкале

Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:16

2023-10-30T21:16

2023-10-30T23:39

владимир путин

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Махачкале.

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, россия, видео, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году