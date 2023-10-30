https://ria.ru/20231030/psb-1906149788.html

ПСБ получил международную награду за образовательный проект "Подзарядка"

ПСБ получил международную награду за образовательный проект "Подзарядка" - РИА Новости, 30.10.2023

ПСБ получил международную награду за образовательный проект "Подзарядка"

ПСБ стал победителем XIV ежегодной международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm-2023 в номинации "Классика коммуникаций" за проект по... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:32

2023-10-30T13:32

2023-10-30T13:32

россия

псб (банк псб)

банки

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ПСБ стал победителем XIV ежегодной международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm-2023 в номинации "Классика коммуникаций" за проект по обучению и развитию персонала "Подзарядка", сообщает банк. "Подзарядка" - это еженедельная корпоративная видеопрограмма, на которую ПСБ приглашает экспертов высокого уровня из разных областей. Они обсуждают с сотрудниками банка современные технологии и инструменты, в том числе мастерство публичных выступлений, продаж и переговоров, технологии влияния и эмоциональный интеллект, ИТ-механизмы и способы противостоять кибермошенничеству, финансовую грамотность. Банк регулярно проводит опросы, где темы для эфиров выбирают сами сотрудники. "ПСБ системно проводит работу по непрерывному образованию сотрудников в самых различных сферах - постоянное развитие помогает расширять кругозор и повышать уровень знаний, гибкость мышления и эффективность команды банка, адаптивность к постоянным изменениям в современных условиях. Аудитория программы "Подзарядка" постоянно растет. За три года ее посмотрели уже более 10 тысяч уникальных зрителей, три тысячи сотрудников смотрят "Подзарядку" регулярно", — приводится в сообщении комментарий директора департамента персонала ПСБ Елены Литвиновой. Ежегодная премия InterComm — главная отраслевая премия в России и СНГ, посвященная внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. Жюри InterComm выбирает лучшие проекты по построению бренда работодателя, формированию корпоративной культуры, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций. В этом году на премию было подано 242 проекта в 17 номинациях.

https://ria.ru/20231023/psb-1904767221.html

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), банки