https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906211725.html

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех - РИА Новости, 30.10.2023

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех

Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в Ивановской области увеличилось до четырех, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:15

2023-10-30T16:15

2023-10-30T16:15

происшествия

ивановская область

комсомольск

иваново

volkswagen group

volkswagen touareg

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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в Ивановской области увеличилось до четырех, сообщает УМВД по региону. Как информировало ведомство, на трассе Комсомольск - Иваново возле села Седельницы автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, перевозившим детей. Автобус съехал кювет. В салоне находились восемь детей, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол. Предварительно сообщалось о трех пострадавших. "Четверо пострадавших. 2007, 2008, 2008 и 2010 годов рождения. Все девочки. У всех ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - ред.) и ушибы. У одной девочки 2008 года рождения перелом ключицы", - сообщает УМВД в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html

ивановская область

комсомольск

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область, комсомольск, иваново, volkswagen group, volkswagen touareg