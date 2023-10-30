https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906211725.html
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех - РИА Новости, 30.10.2023
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в Ивановской области увеличилось до четырех, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:15
2023-10-30T16:15
2023-10-30T16:15
происшествия
ивановская область
комсомольск
иваново
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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, в Ивановской области увеличилось до четырех, сообщает УМВД по региону. Как информировало ведомство, на трассе Комсомольск - Иваново возле села Седельницы автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter, перевозившим детей. Автобус съехал кювет. В салоне находились восемь детей, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол. Предварительно сообщалось о трех пострадавших. "Четверо пострадавших. 2007, 2008, 2008 и 2010 годов рождения. Все девочки. У всех ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - ред.) и ушибы. У одной девочки 2008 года рождения перелом ключицы", - сообщает УМВД в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html
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происшествия, ивановская область, комсомольск, иваново, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Ивановская область, Комсомольск, Иваново, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех
Число пострадавших детей в ДТП с микроавтобусом под Иваново выросло до четырех