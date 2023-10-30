https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906183015.html

В Рыбинске арестовали заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн"

В Рыбинске арестовали заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн" - РИА Новости, 30.10.2023

В Рыбинске арестовали заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн"

Заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в Рыбинске... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:18

2023-10-30T15:18

2023-10-30T15:19

происшествия

рыбинск

ярославская область

объединенная двигателестроительная корпорация

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в Рыбинске арестован по обвинению в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Она сослалась на постановление суда, согласно которому Крутову И.В. 26 сентября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 ноября. "В постановлении указано, что мера пресечения избрана в отношении в отношении заместителя главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн"", - уточнила Козлова. В постановлении указано, что 6 сентября Рыбинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело в отношении Крутова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В этот же день, по данным суда, фигурант был задержан в качестве подозреваемого по делу. В документе также содержится информация о том, что Крутову уже предъявлено обвинение. Официально о данном уголовном деле и задержании сотрудника "ОДК-Сатурн" не сообщалось. В СУСК России по Ярославской области и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что не дают комментариев. Находящаяся в Рыбинске Ярославской области компания "ОДК-Сатурн" занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей для авиации, морских судов и энергогенерирующих установок.

https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906147273.html

https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905836383.html

рыбинск

ярославская область

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происшествия, рыбинск, ярославская область, объединенная двигателестроительная корпорация