https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906183015.html
В Рыбинске арестовали заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн"
В Рыбинске арестовали заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн" - РИА Новости, 30.10.2023
В Рыбинске арестовали заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн"
Заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в Рыбинске... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:18
2023-10-30T15:18
2023-10-30T15:19
происшествия
рыбинск
ярославская область
объединенная двигателестроительная корпорация
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в Рыбинске арестован по обвинению в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Она сослалась на постановление суда, согласно которому Крутову И.В. 26 сентября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 ноября. "В постановлении указано, что мера пресечения избрана в отношении в отношении заместителя главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн"", - уточнила Козлова. В постановлении указано, что 6 сентября Рыбинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело в отношении Крутова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В этот же день, по данным суда, фигурант был задержан в качестве подозреваемого по делу. В документе также содержится информация о том, что Крутову уже предъявлено обвинение. Официально о данном уголовном деле и задержании сотрудника "ОДК-Сатурн" не сообщалось. В СУСК России по Ярославской области и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что не дают комментариев. Находящаяся в Рыбинске Ярославской области компания "ОДК-Сатурн" занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей для авиации, морских судов и энергогенерирующих установок.
https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906147273.html
https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905836383.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рыбинск, ярославская область, объединенная двигателестроительная корпорация
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область, Объединенная двигателестроительная корпорация
В Рыбинске арестовали заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн"
Суд арестовал заместителя главного инженера "ОДК-Сатурн" в Рыбинске
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в Рыбинске арестован по обвинению в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Она сослалась на постановление суда, согласно которому Крутову И.В. 26 сентября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 ноября.
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"В постановлении указано, что мера пресечения избрана в отношении в отношении заместителя главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО "ОДК-Сатурн"", - уточнила Козлова.
В постановлении указано, что 6 сентября Рыбинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело в отношении Крутова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В этот же день, по данным суда, фигурант был задержан в качестве подозреваемого по делу. В документе также содержится информация о том, что Крутову уже предъявлено обвинение.
Официально о данном уголовном деле и задержании сотрудника "ОДК-Сатурн" не сообщалось. В СУСК России по Ярославской области и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что не дают комментариев.
Находящаяся в Рыбинске Ярославской области
компания "ОДК-Сатурн
" занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей для авиации, морских судов и энергогенерирующих установок.
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