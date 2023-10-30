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В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми - РИА Новости, 30.10.2023
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15:08 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906179485.html
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми - РИА Новости, 30.10.2023
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми
Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:08
2023-10-30T15:08
происшествия
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ; по данным источника агентства, мужчина оголился перед детьми. "Уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних детей. Обстоятельства присутствия детей уточняются", - сказали в СУСК. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, происшествие случилось в небольшом селе в Хабаровском крае: речь идет о демонстрации гениталий, не о насилии над детьми. "Никакого маньяка-педофила нет, вся информация в Telegram-канале SHOT сильно преувеличена, чтобы он там якобы затаскивает девочек в гараж и там насилует. В действительности мужчина оголил половой орган в присутствии детей, и тем более речи не идёт ни о какой серийности", - пояснил источник.
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми

В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми, возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ; по данным источника агентства, мужчина оголился перед детьми.
«
"Уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних детей. Обстоятельства присутствия детей уточняются", - сказали в СУСК.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, происшествие случилось в небольшом селе в Хабаровском крае: речь идет о демонстрации гениталий, не о насилии над детьми.
"Никакого маньяка-педофила нет, вся информация в Telegram-канале SHOT сильно преувеличена, чтобы он там якобы затаскивает девочек в гараж и там насилует. В действительности мужчина оголил половой орган в присутствии детей, и тем более речи не идёт ни о какой серийности", - пояснил источник.
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