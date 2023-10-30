https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906179485.html
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми - РИА Новости, 30.10.2023
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми
Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:08
2023-10-30T15:08
2023-10-30T15:08
происшествия
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ; по данным источника агентства, мужчина оголился перед детьми. "Уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних детей. Обстоятельства присутствия детей уточняются", - сказали в СУСК. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, происшествие случилось в небольшом селе в Хабаровском крае: речь идет о демонстрации гениталий, не о насилии над детьми. "Никакого маньяка-педофила нет, вся информация в Telegram-канале SHOT сильно преувеличена, чтобы он там якобы затаскивает девочек в гараж и там насилует. В действительности мужчина оголил половой орган в присутствии детей, и тем более речи не идёт ни о какой серийности", - пояснил источник.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми
В Хабаровском крае мужчина оголился перед детьми, возбудили уголовное дело
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ; по данным источника агентства, мужчина оголился перед детьми.
«
"Уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в присутствии несовершеннолетних детей. Обстоятельства присутствия детей уточняются", - сказали в СУСК.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, происшествие случилось в небольшом селе в Хабаровском крае: речь идет о демонстрации гениталий, не о насилии над детьми.
"Никакого маньяка-педофила нет, вся информация в Telegram-канале SHOT сильно преувеличена, чтобы он там якобы затаскивает девочек в гараж и там насилует. В действительности мужчина оголил половой орган в присутствии детей, и тем более речи не идёт ни о какой серийности", - пояснил источник.
Подозреваемого в убийстве в Калининграде нашли спустя 27 лет по запаху