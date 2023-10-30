https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906173758.html

В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе

В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 30.10.2023

В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе

Спасатели локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в гаражном кооперативе в Архангельске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:48

2023-10-30T14:48

2023-10-30T14:51

происшествия

россия

архангельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в гаражном кооперативе в Архангельске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального ГУМЧС сообщали, что пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны. Был объявлен ранг пожара №2. "В Архангельске огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные эвакуировали один автомобиль.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906122773.html

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происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)