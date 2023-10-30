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В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе
В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 30.10.2023
В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе
Спасатели локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в гаражном кооперативе в Архангельске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:48
2023-10-30T14:48
2023-10-30T14:51
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в гаражном кооперативе в Архангельске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального ГУМЧС сообщали, что пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны. Был объявлен ранг пожара №2. "В Архангельске огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные эвакуировали один автомобиль.
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происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе
МЧС: спасатели локализовали пожар в гаражном кооперативе в Архангельске