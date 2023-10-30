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В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 30.10.2023
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14:48 30.10.2023 (обновлено: 14:51 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906173758.html
В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе
В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе - РИА Новости, 30.10.2023
В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе
Спасатели локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в гаражном кооперативе в Архангельске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:48
2023-10-30T14:51
происшествия
россия
архангельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в гаражном кооперативе в Архангельске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального ГУМЧС сообщали, что пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны. Был объявлен ранг пожара №2. "В Архангельске огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные эвакуировали один автомобиль.
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происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске локализовали пожар в гаражном кооперативе

МЧС: спасатели локализовали пожар в гаражном кооперативе в Архангельске

© Фото : МЧС России/TelegramОгнеборцы тушат пожар в гаражном кооперативе в Архангельске. 30 октября 2023
Огнеборцы тушат пожар в гаражном кооперативе в Архангельске. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Огнеборцы тушат пожар в гаражном кооперативе в Архангельске. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в гаражном кооперативе в Архангельске, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в пресс-службе регионального ГУМЧС сообщали, что пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны. Был объявлен ранг пожара №2.
"В Архангельске огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные эвакуировали один автомобиль.
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ПроисшествияРоссияАрхангельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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