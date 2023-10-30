https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html
В Подмосковье полиция проводит проверку на складе Wildberries
В Подмосковье полиция проводит проверку на складе Wildberries - РИА Новости, 30.10.2023
В Подмосковье полиция проводит проверку на складе Wildberries
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Белая дача", в связи с чем в течение дня возможны перебои в работе... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:06
2023-10-30T14:06
2023-10-30T17:57
wildberries
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Белая дача", в связи с чем в течение дня возможны перебои в работе центра, сообщила пресс-служба компании. "В связи с проверкой полиции в течение дня возможны перебои в работе СЦ "Белая дача". Сегодня на складе Wildberries в СЦ "Белая дача" сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров", — говорится в сообщении.Компания отмечает, что ее руководство оказывает содействие полиции и делает все необходимое, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим. "Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации", — добавили в Wildberries.
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wildberries
В Подмосковье полиция проводит проверку на складе Wildberries
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ "Белая дача"
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Белая дача", в связи с чем в течение дня возможны перебои в работе центра, сообщила пресс-служба компании.
«
"В связи с проверкой полиции в течение дня возможны перебои в работе СЦ "Белая дача". Сегодня на складе Wildberries в СЦ "Белая дача" сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что ее руководство оказывает содействие полиции и делает все необходимое, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим.
"Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации", — добавили в Wildberries.
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