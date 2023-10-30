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В Архангельске загорелся гаражный кооператив - РИА Новости, 30.10.2023
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13:32 30.10.2023 (обновлено: 13:39 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906149912.html
В Архангельске загорелся гаражный кооператив
В Архангельске загорелся гаражный кооператив - РИА Новости, 30.10.2023
В Архангельске загорелся гаражный кооператив
Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:32
2023-10-30T13:39
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС. "Огнем охвачено 1,2 тысячи квадратных метров гаражного кооператива. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в кооперативе "Полярник" на Окружном проспекте поступило в 11.53. В 12.38 было открыто два боевых участка, из гаражей эвакуировали газовые баллоны, был объявлен ранг пожара №2.
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происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске загорелся гаражный кооператив

В Архангельске тушат пожар в гаражном кооперативе

© Фото : МЧС России/TelegramПожар в гаражном кооперативе в Архангельске. 30 октября 2023
Пожар в гаражном кооперативе в Архангельске. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар в гаражном кооперативе в Архангельске. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
«
"Огнем охвачено 1,2 тысячи квадратных метров гаражного кооператива. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в кооперативе "Полярник" на Окружном проспекте поступило в 11.53. В 12.38 было открыто два боевых участка, из гаражей эвакуировали газовые баллоны, был объявлен ранг пожара №2.
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