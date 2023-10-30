https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906149912.html

В Архангельске загорелся гаражный кооператив

В Архангельске загорелся гаражный кооператив - РИА Новости, 30.10.2023

В Архангельске загорелся гаражный кооператив

Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:32

2023-10-30T13:32

2023-10-30T13:39

происшествия

архангельск

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МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС. "Огнем охвачено 1,2 тысячи квадратных метров гаражного кооператива. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в кооперативе "Полярник" на Окружном проспекте поступило в 11.53. В 12.38 было открыто два боевых участка, из гаражей эвакуировали газовые баллоны, был объявлен ранг пожара №2.

https://ria.ru/20231030/pozhar-1906081762.html

архангельск

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происшествия, архангельск