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В Архангельске загорелся гаражный кооператив
В Архангельске загорелся гаражный кооператив - РИА Новости, 30.10.2023
В Архангельске загорелся гаражный кооператив
Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:32
2023-10-30T13:32
2023-10-30T13:39
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС. "Огнем охвачено 1,2 тысячи квадратных метров гаражного кооператива. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в кооперативе "Полярник" на Окружном проспекте поступило в 11.53. В 12.38 было открыто два боевых участка, из гаражей эвакуировали газовые баллоны, был объявлен ранг пожара №2.
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происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске загорелся гаражный кооператив
В Архангельске тушат пожар в гаражном кооперативе
МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Пожарные в Архангельске тушат возгорание в гаражном кооперативе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, из боксов вынесли газовые баллоны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
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"Огнем охвачено 1,2 тысячи квадратных метров гаражного кооператива. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в кооперативе "Полярник" на Окружном проспекте поступило в 11.53. В 12.38 было открыто два боевых участка, из гаражей эвакуировали газовые баллоны, был объявлен ранг пожара №2.
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