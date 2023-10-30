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СК запросил арест матери избитого в Москве младенца - РИА Новости, 30.10.2023
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13:00 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906141418.html
СК запросил арест матери избитого в Москве младенца
СК запросил арест матери избитого в Москве младенца - РИА Новости, 30.10.2023
СК запросил арест матери избитого в Москве младенца
Следствие попросило заключить в СИЗО мать восьмимесячного ребенка, обнаруженного избитым в квартире на Нижегородской улице Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:00
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следствие попросило заключить в СИЗО мать восьмимесячного ребенка, обнаруженного избитым в квартире на Нижегородской улице Москвы, сообщили РИА Новости в Таганском суде. "В суд поступил материал об избрании в отношении Исхаковой Марины Дамировны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Там уточнили, что женщине предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на улице Нижегородской был найден восьмимесячный ребенок с множественными травмами - подозрение пало на 31-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации, травмы требуют длительной реабилитации. По информации прокуратуры, женщина лишена родительских прав в отношении двух других детей.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК запросил арест матери избитого в Москве младенца

СК запросил заключить в СИЗО женщину, избившую в Москве младенца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следствие попросило заключить в СИЗО мать восьмимесячного ребенка, обнаруженного избитым в квартире на Нижегородской улице Москвы, сообщили РИА Новости в Таганском суде.
«
"В суд поступил материал об избрании в отношении Исхаковой Марины Дамировны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Там уточнили, что женщине предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).
Ранее в столичной прокуратуре информировали, что в ночь на 28 октября в квартире на улице Нижегородской был найден восьмимесячный ребенок с множественными травмами - подозрение пало на 31-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации, травмы требуют длительной реабилитации.
По информации прокуратуры, женщина лишена родительских прав в отношении двух других детей.
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