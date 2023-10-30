https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906122773.html
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках возросло до пяти
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках возросло до пяти - РИА Новости, 30.10.2023
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках возросло до пяти
МЧС РФ сообщает, что при пожаре на АЗС в подмосковных Химках число пострадавших возросло до 5, четверо из них госпитализированы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:00
2023-10-30T12:00
2023-10-30T13:53
происшествия
химки
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МЧС РФ сообщает, что при пожаре на АЗС в подмосковных Химках число пострадавших возросло до 5, четверо из них госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."По уточненной информации, в Химках на пожаре число пострадавших возросло до 5 человек, четверо из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Сообщалось о двух пострадавших.Представитель экстренных служб ранее сообщал, что причиной пожара возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты.Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства.Согласно сообщению в Telegram-канале подмосковного главка СК России, следователи организовали проверку по данному факту. По данным ведомства, площадь возгорания достигала 60 квадратных метров.
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происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Химки, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках возросло до пяти
МЧС: четыре человека из пяти госпитализированы при пожаре на АЗС в Химках