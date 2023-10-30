https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906118845.html

В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами - РИА Новости, 30.10.2023

В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус с пассажирами перевернулся недалеко от села Максимиха Баргузинского района Бурятии, трое из восьми находившихся в автобусе пассажиров... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:45

2023-10-30T11:45

2023-10-30T11:56

происшествия

баргузинский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 30 окт - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами перевернулся недалеко от села Максимиха Баргузинского района Бурятии, трое из восьми находившихся в автобусе пассажиров госпитализированы, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Баргузинского района республики."Водитель Fiat Ducato не справился с управлением. Предварительная причина - гололед. В автобусе находилось восемь человек. Троих из них доставили в Усть-Баргузинскую участковую больницу для установления диагноза", - сказали в ЕДДС.По предварительной информации, у одной пострадавшей перелом ключицы. Еще у одной женщины и мужчины закрытая черепно-мозговая травма. В ЕДДС отметили, что все находившиеся в автобусе - жители Бурятии, направлялись в сторону одного из известных буддийских святынь в Бурятии - Лика Богини Янжимы.

https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html

баргузинский район

республика бурятия

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происшествия, баргузинский район, республика бурятия