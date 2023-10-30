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В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами - РИА Новости, 30.10.2023
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11:45 30.10.2023 (обновлено: 11:56 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906118845.html
В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами
В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами - РИА Новости, 30.10.2023
В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами
Микроавтобус с пассажирами перевернулся недалеко от села Максимиха Баргузинского района Бурятии, трое из восьми находившихся в автобусе пассажиров... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:45
2023-10-30T11:56
происшествия
баргузинский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 30 окт - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами перевернулся недалеко от села Максимиха Баргузинского района Бурятии, трое из восьми находившихся в автобусе пассажиров госпитализированы, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Баргузинского района республики."Водитель Fiat Ducato не справился с управлением. Предварительная причина - гололед. В автобусе находилось восемь человек. Троих из них доставили в Усть-Баргузинскую участковую больницу для установления диагноза", - сказали в ЕДДС.По предварительной информации, у одной пострадавшей перелом ключицы. Еще у одной женщины и мужчины закрытая черепно-мозговая травма. В ЕДДС отметили, что все находившиеся в автобусе - жители Бурятии, направлялись в сторону одного из известных буддийских святынь в Бурятии - Лика Богини Янжимы.
https://ria.ru/20231030/dtp-1906093930.html
баргузинский район
республика бурятия
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происшествия, баргузинский район, республика бурятия
Происшествия, Баргузинский район, Республика Бурятия
В Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Бурятии перевернулся микроавтобус, три человека госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 окт - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами перевернулся недалеко от села Максимиха Баргузинского района Бурятии, трое из восьми находившихся в автобусе пассажиров госпитализированы, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Баргузинского района республики.
«
"Водитель Fiat Ducato не справился с управлением. Предварительная причина - гололед. В автобусе находилось восемь человек. Троих из них доставили в Усть-Баргузинскую участковую больницу для установления диагноза", - сказали в ЕДДС.
По предварительной информации, у одной пострадавшей перелом ключицы. Еще у одной женщины и мужчины закрытая черепно-мозговая травма. В ЕДДС отметили, что все находившиеся в автобусе - жители Бурятии, направлялись в сторону одного из известных буддийских святынь в Бурятии - Лика Богини Янжимы.
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ПроисшествияБаргузинский районРеспублика Бурятия
 
 
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