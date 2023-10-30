https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906117855.html
В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки Ми-2 в Якутии
В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки Ми-2 в Якутии - РИА Новости, 30.10.2023
В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Все пять человек, находившиеся в совершившем в Якутии жесткую посадку вертолете Ми-2, получили травмы, их доставят в поселок Тикси, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:40
2023-10-30T11:40
2023-10-30T11:46
происшествия
ми-2
россия
тикси
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ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Все пять человек, находившиеся в совершившем в Якутии жесткую посадку вертолете Ми-2, получили травмы, их доставят в поселок Тикси, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск в Якутии, начав терять высоту после взлета. На борту находились 5 человек, двое из них пострадали, сообщал ранее главк."К месту происшествия прибыл вертолет Ми-2 АК "Полярные авиалинии". Установлено, что все находившиеся на борту 5 человек получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в ведомстве.Там добавили, что пострадавших вертолетами повезли в поселок Тикси Булунского района.
https://ria.ru/20230503/vertolet-1869419279.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ми-2, россия, тикси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ми-2, Россия, Тикси, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки Ми-2 в Якутии
В Якутии пять человек получили травмы при жесткой посадке Ми-2
ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Все пять человек, находившиеся в совершившем в Якутии жесткую посадку вертолете Ми-2, получили травмы, их доставят в поселок Тикси, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск в Якутии, начав терять высоту после взлета. На борту находились 5 человек, двое из них пострадали, сообщал ранее главк.
"К месту происшествия прибыл вертолет Ми-2 АК "Полярные авиалинии". Установлено, что все находившиеся на борту 5 человек получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что пострадавших вертолетами повезли в поселок Тикси Булунского района.
Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 вышел на связь