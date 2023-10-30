https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906117855.html

В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки Ми-2 в Якутии

В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки Ми-2 в Якутии - РИА Новости, 30.10.2023

В МЧС уточнили число пострадавших во время жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Все пять человек, находившиеся в совершившем в Якутии жесткую посадку вертолете Ми-2, получили травмы, их доставят в поселок Тикси, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:40

2023-10-30T11:40

2023-10-30T11:46

происшествия

ми-2

россия

тикси

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 30 окт - РИА Новости. Все пять человек, находившиеся в совершившем в Якутии жесткую посадку вертолете Ми-2, получили травмы, их доставят в поселок Тикси, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск в Якутии, начав терять высоту после взлета. На борту находились 5 человек, двое из них пострадали, сообщал ранее главк."К месту происшествия прибыл вертолет Ми-2 АК "Полярные авиалинии". Установлено, что все находившиеся на борту 5 человек получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в ведомстве.Там добавили, что пострадавших вертолетами повезли в поселок Тикси Булунского района.

https://ria.ru/20230503/vertolet-1869419279.html

россия

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происшествия, ми-2, россия, тикси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)