https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906085284.html
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии - РИА Новости, 30.10.2023
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Вертолет с медиками и спасателями вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:32
2023-10-30T09:32
2023-10-30T09:43
происшествия
полярные авиалинии
ми-2
ми-8 амтш
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вертолет с медиками и спасателями вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района, начав терять высоту после взлета. На борту находились 5 человек, два из них пострадали. "Около 14.00 (08.00 мск) борт Ми-8 МТВ "Полярных авиалиний" со спасателями и медицинскими работниками вылетел на поисково-спасательные мероприятия к месту жесткой посадки вертолета Ми-2. Экипаж Ми-8 МТВ: опытный командир воздушного судна Александр Черняев, второй пилот Артур Шарипов и бортмеханик Антон Калинин", - говорится в сообщении авиакомпании.Министерство здравоохранения Якутии в свою очередь сообщило, что на место происшествия из поселка Тикси вылетели травматолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог, терапевт и фельдшер в составе Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
https://ria.ru/20231027/posadka-1905605384.html
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происшествия, полярные авиалинии, ми-2, ми-8 амтш
Происшествия, Полярные авиалинии, Ми-2, Ми-8 АМТШ
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Вертолет с медиками и спасателями вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии