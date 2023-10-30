Рейтинг@Mail.ru
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 30.10.2023 (обновлено: 09:43 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906085284.html
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии - РИА Новости, 30.10.2023
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Вертолет с медиками и спасателями вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:32
2023-10-30T09:43
происшествия
полярные авиалинии
ми-2
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_aa7decd63f6bc565dd1a9aed2f6cab74.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вертолет с медиками и спасателями вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района, начав терять высоту после взлета. На борту находились 5 человек, два из них пострадали. "Около 14.00 (08.00 мск) борт Ми-8 МТВ "Полярных авиалиний" со спасателями и медицинскими работниками вылетел на поисково-спасательные мероприятия к месту жесткой посадки вертолета Ми-2. Экипаж Ми-8 МТВ: опытный командир воздушного судна Александр Черняев, второй пилот Артур Шарипов и бортмеханик Антон Калинин", - говорится в сообщении авиакомпании.Министерство здравоохранения Якутии в свою очередь сообщило, что на место происшествия из поселка Тикси вылетели травматолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог, терапевт и фельдшер в составе Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
https://ria.ru/20231027/posadka-1905605384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_5fad33fd52b87db17850deb25e6bf186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, полярные авиалинии, ми-2, ми-8 амтш
Происшествия, Полярные авиалинии, Ми-2, Ми-8 АМТШ
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Вертолет с медиками и спасателями вылетел на место жесткой посадки Ми-2 в Якутии

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вертолет с медиками и спасателями вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
«
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района, начав терять высоту после взлета. На борту находились 5 человек, два из них пострадали.
"Около 14.00 (08.00 мск) борт Ми-8 МТВ "Полярных авиалиний" со спасателями и медицинскими работниками вылетел на поисково-спасательные мероприятия к месту жесткой посадки вертолета Ми-2. Экипаж Ми-8 МТВ: опытный командир воздушного судна Александр Черняев, второй пилот Артур Шарипов и бортмеханик Антон Калинин", - говорится в сообщении авиакомпании.
Министерство здравоохранения Якутии в свою очередь сообщило, что на место происшествия из поселка Тикси вылетели травматолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог, терапевт и фельдшер в составе Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Самолет, летевший из Якутии в Москву, совершил экстренную посадку в Перми
27 октября, 12:39
 
ПроисшествияПолярные авиалинииМи-2Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала