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В Химках потушили открытый огонь на АЗС
В Химках потушили открытый огонь на АЗС - РИА Новости, 30.10.2023
В Химках потушили открытый огонь на АЗС
Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:28
2023-10-30T09:28
2023-10-30T09:40
происшествия
химки
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Два человека пострадали. "В Химках сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС. На месте работают 11 человек и 3 единицы техники", - говорится в релизе министерства. На пике пожар распространился на 60 квадратных метрах. Сейчас пожарные заливают место ЧП водой и пеной, чтобы не допустить повторного возгорания.Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства. Что стало причиной возгорания, станет ясно по итогам пожарно-технической экспертизы.
https://ria.ru/20231030/pozhar-1906081762.html
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происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Химках потушили открытый огонь на АЗС
МЧС: в Химках потушили открытый огонь на АЗС, два человека пострадали