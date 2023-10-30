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В Химках потушили открытый огонь на АЗС - РИА Новости, 30.10.2023
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09:28 30.10.2023 (обновлено: 09:40 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906084025.html
В Химках потушили открытый огонь на АЗС
В Химках потушили открытый огонь на АЗС - РИА Новости, 30.10.2023
В Химках потушили открытый огонь на АЗС
Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:28
2023-10-30T09:40
происшествия
химки
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Два человека пострадали. "В Химках сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС. На месте работают 11 человек и 3 единицы техники", - говорится в релизе министерства. На пике пожар распространился на 60 квадратных метрах. Сейчас пожарные заливают место ЧП водой и пеной, чтобы не допустить повторного возгорания.Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства. Что стало причиной возгорания, станет ясно по итогам пожарно-технической экспертизы.
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происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Химках потушили открытый огонь на АЗС

МЧС: в Химках потушили открытый огонь на АЗС, два человека пострадали

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПоследствия пожара на АЗС в Химках. 30 октября 2023
Последствия пожара на АЗС в Химках. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Последствия пожара на АЗС в Химках. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Два человека пострадали.
«
"В Химках сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС. На месте работают 11 человек и 3 единицы техники", - говорится в релизе министерства.
На пике пожар распространился на 60 квадратных метрах. Сейчас пожарные заливают место ЧП водой и пеной, чтобы не допустить повторного возгорания.
Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства. Что стало причиной возгорания, станет ясно по итогам пожарно-технической экспертизы.
Последствия пожара на АЗС в Химках. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево
09:20
 
ПроисшествияХимкиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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