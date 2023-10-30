https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906084025.html

В Химках потушили открытый огонь на АЗС

В Химках потушили открытый огонь на АЗС - РИА Новости, 30.10.2023

В Химках потушили открытый огонь на АЗС

Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:28

2023-10-30T09:28

2023-10-30T09:40

происшествия

химки

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожарные потушили открытый огонь на АЗС в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Два человека пострадали. "В Химках сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС. На месте работают 11 человек и 3 единицы техники", - говорится в релизе министерства. На пике пожар распространился на 60 квадратных метрах. Сейчас пожарные заливают место ЧП водой и пеной, чтобы не допустить повторного возгорания.Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства. Что стало причиной возгорания, станет ясно по итогам пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20231030/pozhar-1906081762.html

химки

россия

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происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)