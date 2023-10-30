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В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных - РИА Новости, 30.10.2023
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17:19 30.10.2023 (обновлено: 17:20 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/prigovor-1906241100.html
В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных
В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных - РИА Новости, 30.10.2023
В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных
Суд в Саратове вынес приговор четырем бывшим сотрудникам межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:19
2023-10-30T17:20
происшествия
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САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Суд в Саратове вынес приговор четырем бывшим сотрудникам межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС, один из подсудимых получил 4 года колонии строгого режима, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее следствие сообщало, что в ноябре 2022 года двое сотрудников налоговой службы были заподозрены в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС с 2021 года по ноябрь 2022 года. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что подозреваемые продавали данные из АИС "Налог-3". Однако позднее, как отмечает следствие, число фигурантов дела увеличилось до четырех. "Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,338 миллиона рублей и с лишением права занимать определенные должности на 3 года, троим подсудимым назначены наказания в виде штрафа от 1 до 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что с октября 2021 по ноябрь 2022 года четверо сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области получили от 38-летнего мужчины взятку в размере более 1,3 миллиона рублей за передачу закрытой информации, полученной из информационного ресурса. Суд признал их виновными по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уточняется, что ранее суд вынес приговор взяткодателю, которому назначил наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231030/morg-1906235036.html
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происшествия, саратов, саратовская область, россия
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия
В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных

СК: в Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды
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САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Суд в Саратове вынес приговор четырем бывшим сотрудникам межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС, один из подсудимых получил 4 года колонии строгого режима, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее следствие сообщало, что в ноябре 2022 года двое сотрудников налоговой службы были заподозрены в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС с 2021 года по ноябрь 2022 года. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что подозреваемые продавали данные из АИС "Налог-3". Однако позднее, как отмечает следствие, число фигурантов дела увеличилось до четырех.
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"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,338 миллиона рублей и с лишением права занимать определенные должности на 3 года, троим подсудимым назначены наказания в виде штрафа от 1 до 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что с октября 2021 по ноябрь 2022 года четверо сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области получили от 38-летнего мужчины взятку в размере более 1,3 миллиона рублей за передачу закрытой информации, полученной из информационного ресурса.
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Уточняется, что ранее суд вынес приговор взяткодателю, которому назначил наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей.
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