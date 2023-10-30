https://ria.ru/20231030/prigovor-1906241100.html

В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных

В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных - РИА Новости, 30.10.2023

В Саратове экс-сотрудникам ФНС вынесли приговор за продажу закрытых данных

Суд в Саратове вынес приговор четырем бывшим сотрудникам межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:19

2023-10-30T17:19

2023-10-30T17:20

происшествия

саратов

саратовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Суд в Саратове вынес приговор четырем бывшим сотрудникам межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС, один из подсудимых получил 4 года колонии строгого режима, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее следствие сообщало, что в ноябре 2022 года двое сотрудников налоговой службы были заподозрены в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС с 2021 года по ноябрь 2022 года. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что подозреваемые продавали данные из АИС "Налог-3". Однако позднее, как отмечает следствие, число фигурантов дела увеличилось до четырех. "Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,338 миллиона рублей и с лишением права занимать определенные должности на 3 года, троим подсудимым назначены наказания в виде штрафа от 1 до 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что с октября 2021 по ноябрь 2022 года четверо сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области получили от 38-летнего мужчины взятку в размере более 1,3 миллиона рублей за передачу закрытой информации, полученной из информационного ресурса. Суд признал их виновными по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уточняется, что ранее суд вынес приговор взяткодателю, которому назначил наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231030/morg-1906235036.html

https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html

https://ria.ru/20231024/prigovor-1905014038.html

саратов

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, россия