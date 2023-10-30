https://ria.ru/20231030/pozhary-1906096387.html

В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров

В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров - РИА Новости, 30.10.2023

В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров

По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:33

2023-10-30T10:33

2023-10-30T10:49

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить ни одного лесного пожара в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, сотрудники отрасли прокладывали и прочищали просеки, производили профилактическое выжигание, устраивали минерализованные полосы. Более 50 раз выезжали на возгорание сухой травы. Артамонов отметил, что о замеченном возгорании жители области могут сообщить диспетчеру по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00. При этом отслеживать пожарную безопасность лесов также помогают данные спутников и видеокамер. "Лесное хозяйство Липецкой области всегда на ведущих позициях в стране. Это заслуга работников отрасли, которые выполняют свои обязанности ответственно и добросовестно. Вы защищаете лес от огня, сохраняете и преумножаете лесное достояние для будущих поколений", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов