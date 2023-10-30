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В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров - РИА Новости, 30.10.2023
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Липецкая область
 
10:33 30.10.2023 (обновлено: 10:49 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/pozhary-1906096387.html
В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров
В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров - РИА Новости, 30.10.2023
В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров
По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:33
2023-10-30T10:49
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить ни одного лесного пожара в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, сотрудники отрасли прокладывали и прочищали просеки, производили профилактическое выжигание, устраивали минерализованные полосы. Более 50 раз выезжали на возгорание сухой травы. Артамонов отметил, что о замеченном возгорании жители области могут сообщить диспетчеру по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00. При этом отслеживать пожарную безопасность лесов также помогают данные спутников и видеокамер. "Лесное хозяйство Липецкой области всегда на ведущих позициях в стране. Это заслуга работников отрасли, которые выполняют свои обязанности ответственно и добросовестно. Вы защищаете лес от огня, сохраняете и преумножаете лесное достояние для будущих поколений", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЩит с надписью "Берегите лес от пожара!" возле леса
Щит с надписью Берегите лес от пожара! возле леса - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Щит с надписью "Берегите лес от пожара!" возле леса
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить ни одного лесного пожара в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, сотрудники отрасли прокладывали и прочищали просеки, производили профилактическое выжигание, устраивали минерализованные полосы. Более 50 раз выезжали на возгорание сухой травы.
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Артамонов отметил, что о замеченном возгорании жители области могут сообщить диспетчеру по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00. При этом отслеживать пожарную безопасность лесов также помогают данные спутников и видеокамер.
"Лесное хозяйство Липецкой области всегда на ведущих позициях в стране. Это заслуга работников отрасли, которые выполняют свои обязанности ответственно и добросовестно. Вы защищаете лес от огня, сохраняете и преумножаете лесное достояние для будущих поколений", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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