https://ria.ru/20231030/pozhary-1906096387.html
В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров
В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров - РИА Новости, 30.10.2023
В Липецкой области девять лет подряд не допущено лесных пожаров
По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:33
2023-10-30T10:33
2023-10-30T10:49
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить ни одного лесного пожара в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, сотрудники отрасли прокладывали и прочищали просеки, производили профилактическое выжигание, устраивали минерализованные полосы. Более 50 раз выезжали на возгорание сухой травы. Артамонов отметил, что о замеченном возгорании жители области могут сообщить диспетчеру по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00. При этом отслеживать пожарную безопасность лесов также помогают данные спутников и видеокамер. "Лесное хозяйство Липецкой области всегда на ведущих позициях в стране. Это заслуга работников отрасли, которые выполняют свои обязанности ответственно и добросовестно. Вы защищаете лес от огня, сохраняете и преумножаете лесное достояние для будущих поколений", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. По итогам завершившегося пожароопасного сезона и особого противопожарного режима лесному хозяйству Липецкой области удалось уже девятый год подряд не допустить ни одного лесного пожара в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, сотрудники отрасли прокладывали и прочищали просеки, производили профилактическое выжигание, устраивали минерализованные полосы. Более 50 раз выезжали на возгорание сухой травы.
Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк" Артамонов
отметил, что о замеченном возгорании жители области могут сообщить диспетчеру по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00. При этом отслеживать пожарную безопасность лесов также помогают данные спутников и видеокамер.
"Лесное хозяйство Липецкой области всегда на ведущих позициях в стране. Это заслуга работников отрасли, которые выполняют свои обязанности ответственно и добросовестно. Вы защищаете лес от огня, сохраняете и преумножаете лесное достояние для будущих поколений", – сказал Артамонов.