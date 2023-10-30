https://ria.ru/20231030/pozhar-1906080436.html

Возле Шереметьево загорелась АЗС, есть пострадавшие

Возле Шереметьево загорелась АЗС, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.10.2023

Возле Шереметьево загорелась АЗС, есть пострадавшие

На заправке в Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошел пожар, два сотрудника АЗС пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах Подмосковья. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:11

2023-10-30T09:11

2023-10-30T10:12

происшествия

московская область (подмосковье)

химки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906087708_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_bd9a84a303203479f457051a790d7991.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На заправке в Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошел пожар, два сотрудника АЗС пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах Подмосковья."Возгорание газгольдера на АЗС <...> произошло в Химках на международном шоссе, два человека пострадали", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на станции разгерметизировалась емкость с пропаном. В результате ЧП загорелись пять машин, бытовки и палеты на общей площади 60 квадратных метров.

https://ria.ru/20231030/pozhar-1906057642.html

московская область (подмосковье)

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), химки