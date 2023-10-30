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Возле Шереметьево загорелась АЗС, есть пострадавшие
Возле Шереметьево загорелась АЗС, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.10.2023
Возле Шереметьево загорелась АЗС, есть пострадавшие
На заправке в Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошел пожар, два сотрудника АЗС пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах Подмосковья. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:11
2023-10-30T09:11
2023-10-30T10:12
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На заправке в Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошел пожар, два сотрудника АЗС пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах Подмосковья."Возгорание газгольдера на АЗС <...> произошло в Химках на международном шоссе, два человека пострадали", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на станции разгерметизировалась емкость с пропаном. В результате ЧП загорелись пять машин, бытовки и палеты на общей площади 60 квадратных метров.
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происшествия, московская область (подмосковье), химки
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки
Возле Шереметьево загорелась АЗС, есть пострадавшие
На АЗС возле аэропорта Шереметьево возник пожар
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На заправке в Химках недалеко от аэропорта Шереметьево произошел пожар, два сотрудника АЗС пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах Подмосковья.
"Возгорание газгольдера на АЗС <...> произошло в Химках на международном шоссе, два человека пострадали", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на станции разгерметизировалась емкость с пропаном.
В результате ЧП загорелись пять машин, бытовки и палеты на общей площади 60 квадратных метров.
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