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В Коми ликвидировали последствия пожара в нефтяном резервуаре
В Коми ликвидировали последствия пожара в нефтяном резервуаре - РИА Новости, 30.10.2023
В Коми ликвидировали последствия пожара в нефтяном резервуаре
Спасатели ликвидировали последствия пожара в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:34
2023-10-30T08:34
2023-10-30T08:35
происшествия
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия пожара в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Республике Коми огнеборцы ведомства ликвидировали последствия пожара", - говорится в сообщении. Ранее министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что открытое горение, возникшее в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, ликвидировано на площади 360 квадратных метров, угрозы соседнему резервуару с нефтью нет. Один человек числится пропавшим без вести, еще двое пострадали при пожаре на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми.
https://ria.ru/20231029/pozhar-1905977064.html
республика коми
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происшествия, республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Коми, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Коми ликвидировали последствия пожара в нефтяном резервуаре
МЧС ликвидировало последствия пожара в нерабочем нефтяном резервуаре в Коми