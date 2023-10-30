https://ria.ru/20231030/pozhar-1906075916.html

В Коми ликвидировали последствия пожара в нефтяном резервуаре

В Коми ликвидировали последствия пожара в нефтяном резервуаре - РИА Новости, 30.10.2023

В Коми ликвидировали последствия пожара в нефтяном резервуаре

Спасатели ликвидировали последствия пожара в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:34

2023-10-30T08:34

2023-10-30T08:35

происшествия

республика коми

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия пожара в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Республике Коми огнеборцы ведомства ликвидировали последствия пожара", - говорится в сообщении. Ранее министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что открытое горение, возникшее в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, ликвидировано на площади 360 квадратных метров, угрозы соседнему резервуару с нефтью нет. Один человек числится пропавшим без вести, еще двое пострадали при пожаре на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми.

https://ria.ru/20231029/pozhar-1905977064.html

республика коми

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происшествия, республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)