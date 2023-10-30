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В Ижевске ликвидировали пожар на пустом складе - РИА Новости, 30.10.2023
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03:05 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/pozhar-1906057642.html
В Ижевске ликвидировали пожар на пустом складе
В Ижевске ликвидировали пожар на пустом складе - РИА Новости, 30.10.2023
В Ижевске ликвидировали пожар на пустом складе
Пожар на пустом складе в Ижевске полностью ликвидирован на площади 3,8 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:05
2023-10-30T03:05
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар на пустом складе в Ижевске полностью ликвидирован на площади 3,8 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в 20.15 (19.15 мск) загорелся пустой склад в Ижевске на улице Гольянский поселок. Со слов представителей охраны, внутри склада людей нет. Площадь пожара составляет 3,8 тысячи квадратных метров, пожар тушат 83 человека и 29 единиц техники. Пожар был локализован на площади 3,8 тысячи "квадратов". "В Ижевске спасатели МЧС России полностью ликвидировали пожар на площади 3,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231029/pozhar-1906041663.html
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске ликвидировали пожар на пустом складе

В Ижевске ликвидировали пожар на складе площадью 3,8 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар на пустом складе в Ижевске полностью ликвидирован на площади 3,8 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что в 20.15 (19.15 мск) загорелся пустой склад в Ижевске на улице Гольянский поселок. Со слов представителей охраны, внутри склада людей нет. Площадь пожара составляет 3,8 тысячи квадратных метров, пожар тушат 83 человека и 29 единиц техники. Пожар был локализован на площади 3,8 тысячи "квадратов".
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"В Ижевске спасатели МЧС России полностью ликвидировали пожар на площади 3,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИжевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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